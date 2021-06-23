Су-24М помешал британскому эсминцу нарушить границу

Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России пресек нарушение российской границы со стороны эсминца УРО «Дефендер» из Британии.

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Сегодня, 23 июня в 11-52 «Дефендер» нарушил госграницу РФ в северо-западной части Черного моря. Он пересек территориальные воды на 3 км - недалеко от мыса Фиолент.

Получивший заранее предупреждение об использовании оружия при нарушении границы, британский корабль на это никоим образом не отреагировал. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что в 12-06 и 12-08 российским пограничным сторожевым кораблем была выполнена предупредительная стрельба.

В 12-19 лайнером Су-24М Черноморского флота было выполнено предупредительное бомбометание, он сбросил по курсу передвижения эсминца четыре бомбы ОФАБ-250.

А в 12-23 британский эсминец ушел из границ территориального моря РФ.

Напомним, пограничная служба ФСБ вместе с ВМФ и ВКС в октябре 2020-го года смогла выдворить из российских территориальных вод рядом с Крымом британский эсминец D35 Dragon. Тогда об этом рассказал первый замдиректора ФСБ — глава погранслужбы Владимир Кулишов