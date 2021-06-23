Умер сообщивший о полете Гагарина диктор

Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 года. В 1942 году вступил в ряды Красной Армии и участвовал в Великой Отечественной войне, был награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалью «За Отвагу», Орденом Красной Звезды, медалью «За Победу над Германией».
В 1944 году стал диктором Всесоюзного радио, а в 1947 году пришел работать в Московский телецентр, впоследствии преобразованный в Центральную студию телевидения, куда его взяли вне конкурса.
Именно Виктор Балашов 12 апреля 1961 года сообщил советским гражданам о полете в космос Юрия Гагарина.
В 1975 году вместо заболевшего генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева
напутствовал космонавтов советско-американской станции «Союз — Аполлон».
В разные годы Виктор Балашов вел программы «Время», «Победители», «Клуб фронтовых друзей», «Огоньки », «Требуются, требуются ». Работал на телевидении до 1996 года.
20 июня скончался тележурналист, глава «Общественного телевидения России», экс-руководитель программы «Взгляд», бывший генеральный директор ВГТРК Анатолий Лысенко
. Ему было 84 года.