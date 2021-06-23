Умер сообщивший о полете Гагарина диктор

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Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 года. В 1942 году вступил в ряды Красной Армии и участвовал в Великой Отечественной войне, был награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалью «За Отвагу», Орденом Красной Звезды, медалью «За Победу над Германией».

В 1944 году стал диктором Всесоюзного радио, а в 1947 году пришел работать в Московский телецентр, впоследствии преобразованный в Центральную студию телевидения, куда его взяли вне конкурса.

Именно Виктор Балашов 12 апреля 1961 года сообщил советским гражданам о полете в космос Юрия Гагарина.

В 1975 году вместо заболевшего генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева напутствовал космонавтов советско-американской станции «Союз — Аполлон».

В разные годы Виктор Балашов вел программы «Время», «Победители», «Клуб фронтовых друзей», «Огоньки », «Требуются, требуются ». Работал на телевидении до 1996 года.