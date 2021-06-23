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СМИ: Россия заблокировала проход кораблей НАТО к побережью Крыма

Алиса Селезнёва
2 часа назад
В связи с учениями НАТО «Sea Breeze-2021» Россия заблокировала доступ к западному побережью полуострова Крым для военных кораблей альянса. Об этом пишет Avia.pro.
По данным издания, у берегов Крыма очерчены запретные зоны, в которые силы НАТО не смогут заходить. Любые агрессивные действия кораблей альянса будут мгновенного пресекаться. Россия также оставила за собой право использовать средства радиоэлектронной борьбы или организовать собственные учения с применением ракетных комплексов.
При этом аналитики предупреждают, что несколько заявленных для учений районов находятся в международных водах и возможны провокации.
Учения НАТО пройдут с 28 июня по 10 июля. В них примут участие Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия, а также страны-партнеры. Ожидается, что в «Sea Breeze-2021» будет задействовано около 40 боевых кораблей стран альянса.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что под прикрытием учений НАТО на Украину будет поставлено современное оружие, которое затем используют в Донбассе ВСУ и националисты. В Минобороны России подчеркнули, что намерены внимательно следить за подготовкой и проведением маневров и при необходимости адекватно реагировать.
Армия,Видео,Игорь Конашенков,Министерство обороны,НАТО,Республика Крым,Россия,
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