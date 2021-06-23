По данным издания, у берегов Крыма очерчены запретные зоны, в которые силы НАТО не смогут заходить. Любые агрессивные действия кораблей альянса будут мгновенного пресекаться. Россия также оставила за собой право использовать средства радиоэлектронной борьбы или организовать собственные учения с применением ракетных комплексов.

При этом аналитики предупреждают, что несколько заявленных для учений районов находятся в международных водах и возможны провокации.

Учения НАТО пройдут с 28 июня по 10 июля. В них примут участие Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия, а также страны-партнеры. Ожидается, что в «Sea Breeze-2021» будет задействовано около 40 боевых кораблей стран альянса.