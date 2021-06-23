Путин предостерег россиян от поездок за границу

У других стран нет никаких обязательств по лечению от коронавируса туристов из России , как их будут лечить – тоже непонятно, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

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«Я так понимаю, что во многих странах не отказываются от того, чтобы принимать наших граждан, которые могут приехать в эти государства на отдых и, не дай Бог, заболеют, но никаких обязательств у этих государств перед нами нет. Они хотят – берут на лечение, хотят – не берут, так я понимаю, и как будут лечить, мы тоже понятия не имеем, если сказать по-честному, да?» – передает его слова РИА «Новости».

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Глава государства подчеркнул, что не уверен в объективности показателей по коронавирусу в зависимых от туризма южных странах

«Мы понимаем, что в странах, особенно в южных странах, где экономика существенным образом зависит от туризма, что там греха таить, вопрос об объективности официальных показателей по ковиду, конечно, стоит на повестке дня», – цитирует Путина ТАСС.

Он спросил вице-премьера Татьяну Голикову о том, как организовано сотрудничество с иностранными государствами в ситуациях, когда турист заразился коронавирусом на отдыхе и вынужден обратиться за медпомощью по месту пребывания.

«Вот человек приехал в отпуск, заболел. В прошлом году во многих странах просто в больницы не принимали. Что делать? Приехал человек, заболел. Семья тоже приехала, кто-то из членов семьи заболел за границей: что делать, куда идти, как лечиться, где?» – поинтересовался Путин.

Голикова сообщила, что власти Турции в случае заболевания российских туристов «примут соответствующие меры».

«В Турцию мы непосредственно выезжали. Наша мониторинговая миссия состояла из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма. Там общались со всеми структурами, которые отвечают за организацию туристического сезона», – пояснила вице-премьер.

В ходе поездки была осмотрена работа гостиниц, аэропорта, больниц, эксперты ознакомились с методикой ПЦР-тестирования и доставкой больных в медорганизации.

«И по результатам этого инспекционного визита и согласованию отдельных подходов были приняты решения оперативным штабом по возобновлению авиационного сообщения с Республикой Турция. У нас есть понимание от турецких властей, что соответствующие меры в случае, если наши граждане заболеют, турецкой стороной будут приняты», – заверила Голикова.

Вместе с тем комиссией были выявлены недостатки. «Прежде всего речь шла о трехзвездочных отелях – о тестировании персонала в этих отелях, о соблюдении там санэпидблагополучия. И вся эта информация мною в пятницу была доведена до наших граждан посредством соответствующего брифинга», – пояснила вице-премьер.