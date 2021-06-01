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Пока вы не уснули: Государство установит тотальную слежку за россиянами

Елена Прошина
1 час назад
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Путин заявил о выходе России из сложной ситуации с коронавирусом

Россия постепенно выходит из сложной ситуации с распространением коронавируса, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.
"К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются", - сказал глава государства.

"Ничего не изменится": ФРГ ответила на призыв обеспечить Киев оружием

Tobias Schwarz/AP
Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к Берлину предоставить его стране оборонительное оружие.
Дипломат напомнил, что с 2014 года Германия укрепила Украину в гражданском секторе почти на 2 млрд.

Тотальная слежка: система видеонаблюдения заработает по всей стране

Рамблер
Система видеонаблюдения «Безопасный город» появится по всей России. ВЭБ.РФ планирует выделить до 3 млрд рублей на внедрение технологии в каждом регионе.
Суммарно на это будет потрачено около 97 млрд рублей.

В случае активизации НАТО: Лукашенко о переброске военных РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие переброски российского военного подразделения в республику.
По словам Лукашенко, он не обсуждал с Владимиром Путиным в Сочи вопрос переброски на постоянной основе российских военных на территорию Белоруссии.

В правительстве призвали повысить цены на яйца

Минпромторг РФ призвал ретейлеров увеличить закупочные цены на куриное яйцо. Это позволит обойти сокращение производства и дефицита на продовольственном рынке.
Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Михаил Мень подал в отставку

Аудитор Счетной палаты России Михаил Мень, ранее обвиненный в растрате, подал заявление об отставке.
Полномочный представитель президента России в верхней палате парламента Артур Муравьев уточнил, что в Совет Федерации уже поступило представление об освобождении Михаила Меня от должности.

Москва продолжит через Украину поставки газа в Европу

Россия не планирует отказаться от транзита газа в Европу через территорию Украины. Договор о транзите останется в силе весь период его действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, даже после окончания срока действия договора Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину.

ЛНР запросила предоставить Протасевича

Генеральная прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) обратилась к Белоруссии с просьбой предоставить задержанного в этой стране блогера Романа Протасевича для проведения следственного эксперимента.
Об этом во вторник сообщила представитель ведомства Инна Семенова.

У экс-депутата Госдумы пропали $182 млн

Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин обратился в полицию с заявлением о том, что у него пропали 182 миллиона долларов США.
Собеседник агентства рассказал, что данные средства были размещены на валютном счёте, который Шашурин в 2020 году открыл в «Сбербанке», однако в кредитной организации ему заявили, что такого счёта не существует.
В мире,Роман Протасевич,Артур Муравьев,Сергей Шашурин,Владимир Зеленский,Виктор Евтухов,Михаил Мень,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,Счетная палата,Минпромторг,Сбербанк России,Совет Федерации,Госдума,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,
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