Пока вы не уснули: Государство установит тотальную слежку за россиянами

Путин заявил о выходе России из сложной ситуации с коронавирусом
Россия постепенно выходит из сложной ситуации с распространением коронавируса, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин
.
"К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются", - сказал глава государства.
"Ничего не изменится": ФРГ ответила на призыв обеспечить Киев оружием
Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского
к Берлину предоставить его стране оборонительное оружие.
Дипломат напомнил, что с 2014 года Германия укрепила Украину в гражданском секторе почти на 2 млрд.
Тотальная слежка: система видеонаблюдения заработает по всей стране
Система видеонаблюдения «Безопасный город» появится по всей России. ВЭБ.РФ планирует выделить до 3 млрд рублей на внедрение технологии в каждом регионе.
Суммарно на это будет потрачено около 97 млрд рублей.
В случае активизации НАТО: Лукашенко о переброске военных РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
назвал условие переброски российского военного подразделения в республику.
По словам Лукашенко, он не обсуждал с Владимиром Путиным в Сочи вопрос переброски на постоянной основе российских военных на территорию Белоруссии.
В правительстве призвали повысить цены на яйца
Минпромторг РФ
призвал ретейлеров увеличить закупочные цены на куриное яйцо. Это позволит обойти сокращение производства и дефицита на продовольственном рынке.
Михаил Мень подал в отставку
Полномочный представитель президента России в верхней палате парламента Артур Муравьев
уточнил, что в Совет Федерации
уже поступило представление об освобождении Михаила Меня от должности.
Москва продолжит через Украину поставки газа в Европу
Россия не планирует отказаться от транзита газа в Европу через территорию Украины. Договор о транзите останется в силе весь период его действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
По его словам, даже после окончания срока действия договора Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину.
ЛНР запросила предоставить Протасевича
Генеральная прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) обратилась к Белоруссии с просьбой предоставить задержанного в этой стране блогера Романа Протасевича
для проведения следственного эксперимента.
Об этом во вторник сообщила представитель ведомства Инна Семенова.
У экс-депутата Госдумы пропали $182 млн
Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин
обратился в полицию с заявлением о том, что у него пропали 182 миллиона долларов США.
Собеседник агентства рассказал, что данные средства были размещены на валютном счёте, который Шашурин в 2020 году открыл в «Сбербанке»
, однако в кредитной организации ему заявили, что такого счёта не существует.