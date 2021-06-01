Система видеонаблюдения «Безопасный город» появится по всей России . ВЭБ.РФ планирует выделить до 3 млрд рублей на внедрение технологии в каждом регионе.

Суммарно на это будет потрачено около 97 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». Поставками оборудования и созданием инфраструктуры займутся «Ростех» и «Ростелеком».

Разработанный по заказу МЧС проект «Безопасный город» должен обеспечить защиту населения. Благодаря ему будет происходить сбор данных со всех комплексов с последующей их обработкой аналитическими моделями. Информация о происшествиях станет поступать на федеральный уровень. Сейчас эта система работает в тестовом режиме в Москве

Распространение глобальной системы «Безопасный город» в России решили ускорить после стрельбы в Казани . Видеокамеры с искусственным интеллектом будут обеспечивать безопасность россиян, регулировать транспортную обстановку и предупреждать угрозы экологии.

О направленном на согласование законопроекте «О единой системе "Безопасный город"», разработанном в правительстве, сообщил РБК со ссылкой на источник. Разработку и внедрение системы курирует МЧС, а её основной целью станет предупреждение трагедий и координация различных органов власти для решения городских проблем.

Ускорить принятие законопроекта власти решили после трагедии в Казани, где выпускник гимназии застрелил девять человек и ранил ещё несколько, после чего сдался. В то утро он открыто нёс ружьё по улицам города. Это зафиксировали камеры, но без искусственного интеллекта система не смогла оценить действия юноши и предупредить правоохранительные органы о готовящемся нападении.

Что предлагают?

Законопроект предполагает создание единого оператора — публично-правовой компании «Безопасный город». Её учредителем станет МЧС, а технологическим партнёром — госкомпания «Ростех».

Компания, создание которой инициировал президент Владимир Путин , будет координировать действия органов власти, местного самоуправления и организаций регионов в области создания и функционирования системы «Безопасный город» (БГ). Оператор должен будет также обеспечивать бесперебойную работу системы, координацию её с работой государственных информационных систем и своевременную модернизацию. Основная цель — собрать воедино разрозненные аппаратно-программные комплексы, отвечающие за безопасность, и заставить их работать сообща и передавать данные друг другу.

Под «безопасностью», которую планируется установить в российских городах, понимается защищённость людей, их имущества, производственных и коммерческих объектов, материальных и культурных ценностей и окружающей среды. При этом система БГ должна обеспечить людям возможность получать достоверную информацию о состоянии экологии и криминогенной обстановке в городе.

Сам по себе аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» существует с 2007 года, а в нынешнем его виде — с 2014-го. Он постоянно обновляется, но до сих пор проект реализовывали бессистемно и точечно. Сейчас в пилотном режиме его внедряют в 40 регионах России. При этом, по признанию главы МЧС Евгения Зиничева , это происходит не слишком активно и неравномерно из-за использования разных технических решений. С 2007 года на этот проект ушло уже около 100 млрд рублей. По оценкам специалистов, на развёртывание БГ по стране в ближайшие пять лет уйдёт ещё 97 млрд рублей.

транспортная безопасность;

экологическая безопасность;

безопасность населения, городской и коммунальной инфраструктуры;

координация работы служб и ведомств. В итоге в БГ должны войти около 150 систем, объединённых в четыре функциональных блока:

Перечень этих систем отдельно утвердят в правительстве.

Согласно концепции 2014 года:

за транспортную безопасность будут отвечать системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, интеллектуальные транспортные системы, автоматизированные системы управления дорожным движением, парковочные системы и службы электронной связи граждан с мониторинговым центром;

за экологическую безопасность будут отвечать системы мониторинга гидрометеорологической обстановки, сейсмической активности, пожарной опасности и содержания в воздухе вредных химических веществ и радиации;

безопасность населения обеспечат системы интеллектуального наблюдения, мониторинга объектов инженерной инфраструктуры, критически важных, опасных и социально значимых объектов, состояния коммунальных сетей;

координацией работы служб и ведомств займутся системы приёма и обработки сообщений, геоинформационные системы, системы принятия решений и прогнозно-аналитического моделирования на базе технологий искусственного интеллекта.

Предполагается, что в рамках БГ будут работать аналитические модели, которые сведут человеческий фактор к минимуму и помогут оперативно реагировать на кризисные ситуации. В дополнение к этому глобальная система безопасности будет ориентироваться на прогнозные модели и готовые сценарии реагирования на чрезвычайные ситуации. Всего в «Безопасном городе» планируется предусмотреть 115 типовых угроз и 120 сценариев.

Что говорят?

По словам первого замглавы МЧС Александра Чуприяна, «Безопасный город» — это наиболее отточенный инструментарий для руководителей регионов. «Других вариантов не существует», — подчеркнул он. Своей первоочередной задачей ведомство видит налаживание межведомственных и межуровневых связей, чтобы сделать механизм поступления информации в систему полностью прозрачным.

Между тем идея передать такой массив значимых данных в руки частного оператора вызывает у экспертов опасения: непонятно, как компания будет обеспечивать сохранность информации, которая касается правоохранительных органов и объектов критически важной инфраструктуры. Однако разработчики уверяют, что проблем не будет: информация будет находиться на платформе с разграничением доступа, и никто, кроме аккредитованной службы, пользоваться ей не сможет.

Система онлайн-мониторинга «Безопасный город» не распознала оружие в руках у напавшего на казанскую гимназию Ильназа Галявиева , так как ориентирована в первую очередь на нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ спецтехники при НПО «Специальная техника и связь» Геннадия Пучкова. Предприятие относится непосредственно к МВД.

Он отметил, что не удивлён этим обстоятельством, так как основная часть финансирования ориентирована не на контртеррористическую составляющую.

Из всего бюджета, который уходит на «Безопасный город» и системы видеонаблюдения, львиная доля уходит не на распознавание личности, а на создание систем контроля нарушений ПДД. А на правоохранительный сегмент — крохи. Если я сейчас цифры приведу, вы ужаснётесь, — посетовал Пучков.

Ещё в день нападения на гимназию в Интернете появились записи с городских камер видеонаблюдения, на которых было видно, что Галявиев идёт к школе с ружьём в руках на виду у прохожих. В региональном главке МВД впоследствии заявили, что сообщений от очевидцев об этом не поступало.

Правительство постановило подключать системы видеонаблюдения в местах массового пребывания людей в России к аппаратно-программному комплексу "Безопасный город". Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в постановление "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)".

"Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения должна обеспечивать < > информационное взаимодействие с региональными подсистемами видеонаблюдения сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (передачу видеоизображения в реальном времени, видеоизображения в архиве, результатов работы средств видеоизображения и видеоидентификации)", - говорится в тексте постановления.

Ранее глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов сообщил, что с помощью камер "Безопасного города" в столице в 2019 году были раскрыты 4 тыс. преступлений, задержаны восемь человек, находившихся в розыске. При этом эффективность работы системы растет ежегодно на 15-20%.

Следственный комитет Москвы возбудил дело в отношении двоих полицейских. Их подозревают в незаконной передаче информации о перемещении граждан третьим лицам.

Дело возбуждено по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и о злоупотреблении должностными полномочиями.

Предполагается, что одной из жертв стала волонтёр «Роскомсвободы» Анна Кузнецова, которая в судебном порядке потребовала запретить систему распознавания лиц. Она рассказала, что за 16 тысяч рублей купила в Интернете информацию о собственных перемещениях. Продавец сообщал, что данные получены именно из городской системы.

Большинство столичных камер видеонаблюдения оснащены технологией распознавания лиц. Они установлены в автобусах, метро и на светофорах. Система видеофиксации носит название «Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город"». Специальная программа сохраняет лица всех, кто зафиксирован камерой. Пока человек проходит через зону контроля, система делает серию снимков его лица, из которых потом отбираются наилучшие.

Официальное предназначение системы — задержание подозреваемых в преступлениях и отслеживание правонарушений. Однако есть признаки того, что городское видеонаблюдение давно используется для слежки за оппозиционерами.

В декабре 2019 года журналист Андрей Каганских написал материал, в котором утверждал, что доступ к столичным камерам видеонаблюдения нелегально продают в чатах и на форумах. Занимаются этим, по его словам, должностные лица, имеющие доступ к Единому центру обработки и хранения данных. За 30 тыс. рублей можно купить возможность в любое время смотреть «глазами» любой камеры в Москве, писал NEWS.ru.

В Москве полицейские с помощью видеокамер системы «Безопасный город» поймали более 200 нарушителей режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом в среду, 18 марта, сообщает ТАСС.

«Данная система ("Безопасный город") показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинного режима. Установлено более 200 граждан, допустивших его нарушения», — заявил на заседании в Мосгордуме глава ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов.

Полиция Москвы раскрыла 5 085 преступлений в прошлом году с помощью системы городского видеонаблюдения - правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город". Об этом говорится на сайте столичного главка МВД.

Среди раскрытых преступлений, по данным главка, 40 убийств, 129 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 2713 краж, 516 грабежей.

Всего в системе видеонаблюдения функционирует более 189 тыс. камер. Ее применение также способствует профилактике правонарушений в общественных местах как в повседневной жизни, так и при проведении массовых мероприятий и акций, в ходе которых существует повышенный риск актов вандализма, краж, нанесения вреда здоровью.