"К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог еще по этому поводу достаточно", - сказал глава государства в начале встречи с многодетными семьями, награжденными орденами "Родительская слава".
"Хотя, конечно, самая лучшая и самая большая награда всегда с вами. Это ваши дети, ваши семьи", - сказал он.
"Алине Плюсниной исполняется девять лет. Ей самые лучшие пожелания и поздравления. И Исмаилу Мерзиееву - ему 14 лет. Ребята, вас с днем рождения поздравляю", - обратился к детям Путин.