Путин посетовал, что с людьми, которые удостоились высокой государственной награды, приходится общаться не очно, а в режиме видеоконференции. Тем не менее, по его словам, "поездка через всю страну даже ради столь торжественного мероприятия для таких больших семей пока неоправданный риск".