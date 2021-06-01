В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Путин заявил, что Россия постепенно выходит из сложной эпидситуации

ТАССиещё 7
1 час назад
Россия постепенно выходит из сложной ситуации с распространением коронавируса, однако эпидемиологические риски еще остаются, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.
"К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог еще по этому поводу достаточно", - сказал глава государства в начале встречи с многодетными семьями, награжденными орденами "Родительская слава".
Путин посетовал, что с людьми, которые удостоились высокой государственной награды, приходится общаться не очно, а в режиме видеоконференции. Тем не менее, по его словам, "поездка через всю страну даже ради столь торжественного мероприятия для таких больших семей пока неоправданный риск".
Глава государства воспользовался случаем, чтобы обратиться к россиянам с просьбой беречь себя, своих детей, родных и близких. Он поздравил всех участников встречи с Днем защиты детей и с полученными наградами.
"Хотя, конечно, самая лучшая и самая большая награда всегда с вами. Это ваши дети, ваши семьи", - сказал он.
Президент РФ поздравил и двух именинников, также участвующих во встрече.
"Алине Плюсниной исполняется девять лет. Ей самые лучшие пожелания и поздравления. И Исмаилу Мерзиееву - ему 14 лет. Ребята, вас с днем рождения поздравляю", - обратился к детям Путин.
Политика,Видео,Владимир Путин,Россия,
159
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители