У экс-депутата Госдумы пропали $182 млн

Сергей Шашурин - депутат Госдумы РФ второго и третьего созывов, входил в состав комиссий по геополитике и борьбе с коррупцией, сообщает РЕН ТВ.

Экс-депутат неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а в 2005 году получил 7,5 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере по делу о хищении продукции ОАО «Татархлебопродукт», однако позднее срок наказания был снижен.