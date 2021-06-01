Михаил Мень подал в отставку

Михаил Мень был задержан по подозрению в присвоении или растрате в особо крупном размере. По версии следствия, являясь губернатором Ивановской области, он организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств.

При этом сам аудитор все отрицал. В мае суд прекратил уголовное дело в отношении Михаила Меня в связи с истечением срока давности, однако это обстоятельство не является реабилитирующим. Ожидалось, что Совет Федерации на заседании 2 июня рассмотрит вопрос о досрочном освобождении Меня от должности аудитора.