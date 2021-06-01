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Михаил Мень подал в отставку

Алиса Селезнёва
23 минуты назад
Аудитор Счетной палаты России Михаил Мень, ранее обвиненный в растрате, подал заявление об отставке. Об этом со ссылкой на источник в Совете Федерации пишет ТАСС.
Михаил Мень подал в отставку
Фото: ТАССТАСС
Полномочный представитель президента России в верхней палате парламента Артур Муравьев уточнил, что в Совет Федерации уже поступило представление об освобождении Михаила Меня от должности.
«Внесено представление президента об освобождении Михаила Меня в связи с его личным заявлением», - цитируют Муравьева «Известия».
В свою очередь в Совете Федерации предложили назначить на должность аудитора Счетной палаты первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову.
Михаил Мень был задержан по подозрению в присвоении или растрате в особо крупном размере. По версии следствия, являясь губернатором Ивановской области, он организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств.
При этом сам аудитор все отрицал. В мае суд прекратил уголовное дело в отношении Михаила Меня в связи с истечением срока давности, однако это обстоятельство не является реабилитирующим. Ожидалось, что Совет Федерации на заседании 2 июня рассмотрит вопрос о досрочном освобождении Меня от должности аудитора.
Политика,Артур Муравьев,Михаил Мень,Счетная палата,Совет Федерации,газета "Известия",ИТАР-ТАСС,
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