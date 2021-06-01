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Лукашенко назвал условие переброски российских войск в Белоруссию

Лера Букина
1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие переброски российского военного подразделения в республику. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на «Беларусь сегодня».
В случае активизации НАТО: Лукашенко о переброске военных РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Лукашенко, он не обсуждал с Владимиром Путиным в Сочи вопрос переброски на постоянной основе российских военных на территорию Белоруссии.
Он подчеркнул, что концепция военной безопасности Союзного государства не подразумевает такой необходимости. Однако допустил, что подразделения армии России могут быть в течение суток отправлены в страну, если ситуация вынудит это сделать.
«Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь», — заявил Лукашенко.
Базы и аэродромы для этого уже удалось определить, отметил он.
Лукашенко также сообщил о создании западными странами военных баз в Польше. При этом он отметил, что Белоруссию «начинают мочить по всем направлениям». В частности, заявляют, что республика становится страной с иностранными войсками.
На встрече в Сочи лидеры двух государств смогли обсудить кооперацию в военно-промышленном комплексе и поставки современного российского оружия в республики.
В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,НАТО,Беларусь,
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