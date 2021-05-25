Пока вы не уснули: российские "всадники апокалипсиса" прибыли в Сирию

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В России хотят ввести "налог на зарплаты"

Законопроект о системе «страхования занятости» начали готовить в Государственной думе РФ . Согласно документу, пособия по безработице будут выплачиваться со взносов предпринимателей, сообщили на сайте finanz.ru.

Законопроект в парламенте рассмотрят осенью. Как считают депутаты от «Единой России», такая система обеспечит более качественную помощь безработным. При этом парламентарии считают, что переход должен быть аккуратным, чтобы не «ущемлять интересы работодателей». Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев отмечает, что эта инициатива в целом не нравится бизнесу.

Кудрин предложил внедрить "имущественный ценз" для борьбы с бедностью

Снизить уровень бедности в России в два раза можно быстрее, чем к 2030 году, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин . Для этого он предложил сделать социальную поддержку более адресной, в частности, ввести имущественный ценз.

«Я уже говорил, что есть меры, которые позволяют снизить бедность в два раза раньше, чем к 2030 году. Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — сказал чиновник в интервью газете «Известия».

Россия отказалась ограничить транзит через Белоруссию

Российские гражданские самолеты смогут летать транзитом через Белоруссию в другие страны. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам источника агентства, авиакомпании самостоятельно принимают решение о построении маршрута. Транзитные участки также определяются компаниями независимо.

«Пока не поздно»: японцы призвали покончить с Россией

Читатели портала Yahoo News Japan выразили свое возмущение по поводу учений в Арктике и призвали кардинально решить вопрос с Россией. Перевод их комментариев сделало «ИноСМИ».

Японское издание в своей статье отметило, что Россия «беспрецедентно наращивает военную мощь» в Арктике и планирует ввести в эксплуатацию Северный морской путь. Особенное беспокойство у японских журналистов вызвала разработка новейшего оружия «Посейдон».

В Сирию прибыли российские «всадники апокалипсиса»

В Сирию прибыли три российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которых СМИ прозвали «всадниками ядерного апокалипсиса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Бомбардировщики впервые будут базироваться на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Ранее там завершили реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы, полностью заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование.

Минск опубликовал переговоры с пилотом Ryanair

Департамент по авиации Минтраса Белоруссии разместил на своем сайте расшифровку переговоров диспетчера с бортом компании Ryanair, экстренная посадка которого в аэропорту Минска вызвала международный скандал.

Как сообщал «Рамблер», 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. Информация о взрывном устройстве позднее не подтвердилась.

Навальный заявил о трех уголовных делах против него

В своем аккаунте в соцсетях Навальный сообщил, что 24 мая следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России оповестил его о расследовании трех новых уголовных дел.

В России допустили бойкот хоккейного ЧМ

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал решение мэра Риги убрать флаг Международной федерации хоккея (ИИХФ) в центре города после обращения главы организации Рене Фазеля по поводу замены белорусского флага.

«ИИХФ не должна оставлять без внимания демарш мэра Риги и правительства Латвии. Необходимы судейские решения или какие-то санкции. Ни в коем случае нельзя это оставлять, это полнейшее безобразие. К сожалению, я не исключаю возможность бойкота остатка турнира со стороны нашей и белорусской сборной. Думаю, ИИХФ сейчас придется принять непростое решение. Снять флаг ЧМ по время его проведения — это очень серьезный проступок. Такое нельзя ни допускать, ни прощать. Когда Рига брала на себя обязательства, не было никаких разговоров, что будет что-то зависеть от политической ситуации в России или Белоруссии», — сказал Свищев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Отпуск под угрозой: у пляжей Туапсе нашли нефть

На черноморском побережье в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов. Как передает ТАСС, пятно находится в 800 метрах от берега.

В связи с этим введен режим повышенной готовности. Маслянистое пятно находится в том месте, где располагается выпускной канализационный коллектор. Он находится на большой глубине.