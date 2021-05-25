В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Гений преступного мира»: Навальный заявил о трех уголовных делах против него

Алиса Селезнёва
21 минуту назад
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный сообщил, что против него расследуются три уголовных дела, в том числе об оскорблении судьи. Соответствующая запись появилась в Instagram Навального, отбывающего наказание в колонии.
«Рамблер» писал, что в феврале суд изменил Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу «Ив Роше», так как он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. После вынесения приговора он был этапирован в исправительную колонию 2 во Владимирской области.
В своем аккаунте в соцсетях Навальный сообщил, что 24 мая следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России оповестил его о расследовании трех новых уголовных дел.
«И преступник по всем трем уголовным делам я - Навальный Алексей Анатольевич», - заявил он.
По словам Навального, его обвиняют в хищении пожертвований, направленных в ФБК, а также «по очень экзотической статье «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».
«И третье мое преступление - это оскорбление судьи Акимовой», - пояснил он, назвав себя «гением и кукловодом преступного мира».
Происшествия,Видео,Ив Роше,Алексей Навальный,Минюст РФ,ФСИН,Фонд борьбы с коррупцией,СКР,
40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители