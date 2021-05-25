Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный сообщил, что против него расследуются три уголовных дела, в том числе об оскорблении судьи. Соответствующая запись появилась в Instagram Навального, отбывающего наказание в колонии.
«Рамблер» писал, что в феврале суд изменил Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу «Ив Роше», так как он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. После вынесения приговора он был этапирован в исправительную колонию 2 во Владимирской области.