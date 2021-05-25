Департамент по авиации Минтраса Белоруссии разместил на своем сайте расшифровку переговоров диспетчера с бортом компании Ryanair, экстренная посадка которого в аэропорту Минска вызвала международный скандал.

Как сообщал «Рамблер», 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс , приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. Информация о взрывном устройстве позднее не подтвердилась.

В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич , он был задержан. В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам, а основанный им канал признан экстремистским. Лидеры белорусской оппозиции и власти некоторых европейских стран назвали инцидент спланированной операцией, целью которой было задержание Протасевича.

В сообщении департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии отмечается, что информация о том, что на борту самолета заложено взрывное устройство, поступила 23 мая на электронную почту Национального аэропорта Минск c электронного адреса protonmail.com.

С «учетом серьезности поступившей угрозы» эти данные были переданы в «Белаэронавигацию». Диспетчер сообщил экипажу о том, что в самолете возможно заложена бомба, и рекомендовал садиться на запасной аэродром в Минске.

«Экипаж несколько раз уточнял источники получения информации и ему было сообщено, что первичная информация с угрозами поступила в Национальный аэропорт Минск. До этого руководитель полетов Минского районного центра управления воздушным движением несколько раз пытался дозвониться до представительства авиакомпании Ryanair в Литве по номеру телефона, который сообщил экипаж воздушного судна, но связаться с кем-либо из представителей авиакомпании не удалось», - говорится в сообщении.

В департаменте также подчеркнули, что решение сесть в аэропорту Минска было «самостоятельно принято экипажем».

Также в своем сообщении департамент министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии привел расшифровку переговоров экипажа с диспетчером на английском языке.

Пилот: Бомба откуда пришло это сообщение? Откуда у вас информация об этом?

Диспетчер: Сотрудники службы безопасности аэропорта сообщили, что получили электронное письмо.

Пилот: Служба безопасности аэропорта Вильнюса или из Греции?

Диспетчер: Это электронное письмо было направлено в несколько аэропортов.

Пилот: Вас понял

( ).

Пилот: Опять же, эта рекомендация о перенаправлении в Минск откуда взялась? От компании? Она исходила от руководства аэропорта вылета или аэропорта прибытия?