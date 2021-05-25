«Пока не поздно»: японцы призвали покончить с Россией

Читатели портала Yahoo News Japan выразили свое возмущение по поводу учений в Арктике и призвали кардинально решить вопрос с Россией . Перевод их комментариев сделало «ИноСМИ».

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Японское издание в своей статье отметило, что Россия «беспрецедентно наращивает военную мощь» в Арктике и планирует ввести в эксплуатацию Северный морской путь. Особенное беспокойство у японских журналистов вызвала разработка новейшего оружия «Посейдон».

В свою очередь читатели издания в комментариях к статье предположили, что Россия и Китай могут напасть на Японию.

«Россия совместно с Китаем могут нанести удар по Японии и Тайваню. Терять бдительность больше нельзя. Япония находится в окружении агрессивных стран. Пора уже задуматься о ядерном оружии. Необходимо срочно менять Конституцию», - предложил пользователь с ником Amuwe.

«Если полностью не ликвидировать такие диктатуры, как Китай и Россия, миру спокойствия не видать. Они в любом случае покажут свои клыки. И ущерб будет огромным. С ними надо покончить, пока не поздно», - призвал Kirk.

По мнению Dto, Японии, США и Европе необходимо «обеспечить свободу судоходства в Северном Ледовитом океане».

Как сообщал «Рамблер», ранее командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что Северный морской путь должен использоваться только на российских условиях.