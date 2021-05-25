В Сирию прибыли российские «всадники апокалипсиса»

Бомбардировщики впервые будут базироваться на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Ранее там завершили реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы, полностью заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование.

После тренировок в Сирии Ту-22М3 вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.

Как писал «Рамблер», Ту-22М3 - дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с изменяемой геометрией крыла. Они предназначены для поражения наземных и морских целей ракетами и бомбами в любое время суток и в любую погоду. Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия.