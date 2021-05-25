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В Сирию прибыли российские «всадники апокалипсиса»

Мария Иванова
15 минут назад
В Сирию прибыли три российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которых СМИ прозвали «всадниками ядерного апокалипсиса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Бомбардировщики впервые будут базироваться на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Ранее там завершили реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы, полностью заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование.
В Минобороны рассказали, что в Сирии экипажи Ту-22М3 будут отрабатывать учебные задачи в новых географических районах. В частности, они будут совершать полеты над акваторией Средиземного моря.
После тренировок в Сирии Ту-22М3 вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.
Как писал «Рамблер», Ту-22М3 - дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с изменяемой геометрией крыла. Они предназначены для поражения наземных и морских целей ракетами и бомбами в любое время суток и в любую погоду. Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия.
Армия,Видео,Министерство обороны,Сирийская Арабская Республика,
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