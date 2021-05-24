Пока вы не уснули: в инциденте с самолетом Ryanair нашли след Москвы

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Виновата Москва: в аресте Протасевича нашли след РФ

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия причастна к посадке самолета Ryanair в Минске.

Подоляк назвал этот случай «актом терроризма».

В России планируют поменять условия оплаты услуг ЖКХ

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 1 июля проработать вопрос о стандарте допустимой доли расходов россиян на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства.

Посягает на целостность России: Лавров предостерег Турцию от помощи Киеву

Россия предельно четко доводит до Турции мысль, что поощрение украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на целостность РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

"Если говорить об украинских делах, то на всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева", - сказал он.

В Казани эвакуировали школы

В Казани из-за поступивших сообщений о минировании были эвакуированы школы 8, 67, 71 и 161.

Сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах пришли на почту школ.

Снять ограничения: Путину поступило новое предложение по самозянятым

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Ограничения по видам деятельности для самозанятых граждан в России должны быть сняты, также им необходимо разрешить уплату взносов в Фонд социального страхования (ФСС).

"Хранители морали": Захарова раскритиковала Запад из-за Ryanair

По словам Захаровой, «шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии «шокирующим».

Побег на Украину: Россия теряет перспективную биатлонистку

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22-летняя россиянка Дарья Сидорова , одна из лучших юниорок страны последних лет, проводит сбор с командой Украины.

Её тренер Максим Кугаевский называет перспективной спортсменкой, но даже самый богатый регион не смог предотвратить очередной отъезд за рубеж.

На Марсе нашли новый признак существования жизни

Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете соединения, которые могут являться фрагментами органических солей. Согласно данным исследования, результаты которого опубликованы в Journal of Geophysical Research: Planets, химические остатки могли либо образоваться в результате геологических процессов, либо являться следами деятельности древних микробов.

Зеленский: у нас украли земли размером с два Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время действия более чем 20-летнего моратория на продажу сельскохозяйственной земли в стране было незаконно присвоено около 5 млн га государственной земли, что почти равняется по площади двум полуостровам Крым.

Он призвал к возврату этой территории.

Толпа россиян закидала камнями машину нарушителя

РИА НОВОСТИ