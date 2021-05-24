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В Казани из-за угрозы взрыва эвакуировали школы

Алиса Селезнёва
1 час назад
В Казани из-за поступивших сообщений о минировании были эвакуированы школы 8, 67, 71 и 161. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.
По словам источника, сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах пришли на почту школ.
«Эвакуировали четыре школы: 8, 67, 71 и 161. На место выехали кинологи», - пояснил он.
Представитель правоохранительных органов отметил, что из зданий были выведены как учащиеся, так и сотрудники учебных учреждений.
Как сообщал «Рамблер», 11 мая 19-летний Галявиев открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, более 20 человек пострадали. По данным СМИ, после задержания он заявил, что напал на школу, потому что всех ненавидит и хотел, чтобы все узнали, что он бог. В свою очередь староста группы, в которой учился казанский стрелок, рассказал, что он предлагал студентам вступить в секту.
Происшествия,Видео,МВД,ИТАР-ТАСС,Казань,
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