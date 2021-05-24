Как сообщал «Рамблер», 11 мая 19-летний Галявиев открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, более 20 человек пострадали. По данным СМИ, после задержания он заявил, что напал на школу, потому что всех ненавидит и хотел, чтобы все узнали, что он бог. В свою очередь староста группы, в которой учился казанский стрелок, рассказал, что он предлагал студентам вступить в секту.