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Лавров: РФ доводит до Турции, что поощрение Киева по Крыму посягает на целостность России

ТАСС
15 минут назад
Россия предельно четко доводит до Турции мысль, что поощрение украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на целостность РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
"Если говорить об украинских делах, то на всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Предельно четко проводим мысль, что поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России", - сказал он.
В связи с этим Россия рассчитывает что линия Турции будет "скорректирована с учетом законных озабоченностей" Москвы, подчеркнул министр.
10 апреля президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле он подтвердил решение Анкары не признавать "аннексию Крыма" и выступил с поддержкой инициативы "Крымская платформа", которая "направлена на сближение международного сообщества по Крыму".

Диалог России и Турции

Глава МИД РФ также отметил, что расхождение позиций по некоторым международным сюжетам не мешает Москве и Анкаре вести интенсивный политический диалог и развивать сотрудничество.
"Действительно, по ряду международных сюжетов у нас с Анкарой имеются серьезные расхождения. Однако это не мешает нам поддерживать с турецкими партнерами интенсивный политический диалог и развивать взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах - от энергетики до туризма", - сказал он.
Лавров напомнил, что Турция, будучи страной НАТО, несмотря на серьезное давление Вашингтона, уже реализовала крупный контракт на закупку современной системы зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".
"Таким образом, не преуменьшая имеющихся разногласий, при развитии взаимодействия с Турцией будем и далее руководствоваться стратегическим видением имеющихся у нас общих интересов. Уверен, это отвечает чаяниям как российского, так и турецкого народов", - резюмировал Лавров.
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