"Если говорить об украинских делах, то на всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Предельно четко проводим мысль, что поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России", - сказал он.
"Действительно, по ряду международных сюжетов у нас с Анкарой имеются серьезные расхождения. Однако это не мешает нам поддерживать с турецкими партнерами интенсивный политический диалог и развивать взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах - от энергетики до туризма", - сказал он.
"Таким образом, не преуменьшая имеющихся разногласий, при развитии взаимодействия с Турцией будем и далее руководствоваться стратегическим видением имеющихся у нас общих интересов. Уверен, это отвечает чаяниям как российского, так и турецкого народов", - резюмировал Лавров.