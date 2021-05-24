"Хранители морали": Захарова раскритиковала Запад из-за Ryanair

Представитель МИД России напомнила, что «кровь и страдания миллионов людей» по всему миру «выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали».

Захарова также отметила, что Сеть помнит и случаи насильственных похищений и незаконных арестов, которые производили «блюстители порядка и хранители морали».

«Рамблер» писал, что 23 мая в Минске из-за сигнала о минировании был посажен самолет, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс. На его борту находился Роман Протасевич, основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга». Он был задержан. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась и остальным пассажирам лайнера разрешили продолжить путь.