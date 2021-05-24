"Хранители морали": Захарова раскритиковала Запад из-за Ryanair

Официальный представитель МИД России Мария Захарова
назвала «шокирующей» реакцию западных стран на случай с бортом авиакомпании Ryanair, которым летел основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич
. Об этом она заявила
на своей странице на Facebook.
По словам Захаровой, «шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии
«шокирующим».
Представитель МИД России напомнила, что «кровь и страдания миллионов людей» по всему миру «выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали».
«Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других», - отметила она.
Захарова также отметила, что Сеть помнит и случаи насильственных похищений и незаконных арестов, которые производили «блюстители порядка и хранители морали».
«Рамблер» писал, что 23 мая в Минске из-за сигнала о минировании был посажен самолет, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс. На его борту находился Роман Протасевич, основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга». Он был задержан. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась и остальным пассажирам лайнера разрешили продолжить путь.
Инцидент Ryanair в Минске вызвал возмущение в странах ЕС
. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо призвал запретить самолетам белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» садиться в аэропортах Евросоюза. Госсекретарь МИД Германии Мигель Бергер потребовал от властей Белоруссии объяснений по поводу задержания Протасевича, а Генеральная прокуратура Польши возбудила уголовное дело.