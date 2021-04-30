Пока вы не уснули: Россияне заплатят за выезд из страны

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США прекращают выдачу виз в России

С 12 мая посольство прекратит рассмотрение документов для неиммиграционных и недипломатических виз и будет предоставлять лишь экстренные услуги для граждан США.

Штабы Навального включили в перечень причастных к терроризму организаций

Прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Свидетеля по делу Ефремова признали виновным

Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

В приговоре суда сказано, что он дал ложные показания из личной заинтересованности и чтобы помочь Ефремову избежать уголовной ответственности.

Российских учителей в Таджикистане эвакуировали

Инцидент на баткенском участке границы возник 28 апреля, когда представители Таджикистана попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линий электропередачи.

Крейсер «Москва» выстрелил «Вулканом» из «Базальта»

Ракета успешно поразила цель (морской щит-мишень) на морском полигоне боевой подготовки на дистанции 30 километров.

В Чехии задумались о расторжении договора о дружбе с Россией

Там заявили, что документ утратил смысл после инцидента во Врбетице.

Белоруссия попросила помощи у США из-за покушения на Лукашенко

От запрашиваемой стороны потребовали установить местонахождение фигурантов, а также произвести их допросы.

В Москве возникли проблемы с доставкой продуктов в магазины

Это связано с планированием поставок в столице перед вступлением в силу новых правил движения грузовиков с 5 мая.

За выезд из России захотели брать деньги

По задумке губернатора Приморского края Олега Кожемяко выездной сбор должны платить россияне перед тем, как выехать, например, в Таиланд или Турцию на отдых.

С Лепса требуют 55 млн рублей