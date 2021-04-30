За выезд из России захотели брать деньги

В минувший четверг, 29 апреля, в ходе презентации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» губернатор Приморского краяОлег Кожемяко заявил о необходимости введения так называемого выездного сбора. Его, по задумке главы региона, россияне будут обязаны платить государству перед тем, как выехать, например, в Таиланд или Турцию на отдых.
По мнению Олега Кожемяко, из-за возросшего в последнее время спроса на внутренний туризм необходимо привлекать в государство больше денежных средств. Однако много денег сейчас вывозится за пределы страны. Сама Россия находится на шестом месте среди всех стран по выездному туризму, а граждане ежегодно тратят за границей около 36 млрд долларов.
«Когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны», – сказал Олег Кожемяко.
Ранее глава региона как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» предложил продлить в России программу туристического кешбэка до 2024 г. Он также предложил увеличить сумму возврата средств для семейного отдыха.
Президент Владимир Путин, как известно, по кешбэку решил ограничиться концом 2021 г. При этом одновременно он согласился с программой поддержки студенческого и школьного туризма, включая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по России.