За выезд из России захотели брать деньги

По мнению Олега Кожемяко, из-за возросшего в последнее время спроса на внутренний туризм необходимо привлекать в государство больше денежных средств. Однако много денег сейчас вывозится за пределы страны. Сама Россия находится на шестом месте среди всех стран по выездному туризму, а граждане ежегодно тратят за границей около 36 млрд долларов.