С Лепса требуют 55 млн рублей

«Судья Олеся Дубовик, рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления истца ООО «Тоталойл» к ответчику/заинтересованному лицу ИП Лепсверидзе Г.В. о взыскании 55 млн 110 тыс. 57 руб. 37 коп. и приложенные к исковому заявлению документы, установил, что исковое заявление подано с соблюдением требований и определил принять исковое заявление от 14 апреля 2021 года, поступившее через канцелярию суда 16 апреля 2021 года, и возбудить производство по делу», - сказано в определении суда.
«Понятия не имею, о чем вы говорите», - заявил он Агентству городских новостей «Москва».