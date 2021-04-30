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Иск на 55,1 млн руб. к певцу Григорию Лепсу поступил в Арбитражный суд Москвы

Агентство «Москва»иещё 1
1 час назад
Арбитражный суд Москвы принял к производству иск более чем на 55,1 млн руб. к певцу Григорию Лепсу от компании «Тоталойл». Это следует из определения суда, размещенного в картотеке арбитражных дел.
С Лепса требуют 55 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно материалам суда, иск на сумму в 55 млн 110 тыс. 57 руб. подан к Григорию Викторовичу Лепсверидзе (настоящее имя артиста).
«Судья Олеся Дубовик, рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления истца ООО «Тоталойл» к ответчику/заинтересованному лицу ИП Лепсверидзе Г.В. о взыскании 55 млн 110 тыс. 57 руб. 37 коп. и приложенные к исковому заявлению документы, установил, что исковое заявление подано с соблюдением требований и определил принять исковое заявление от 14 апреля 2021 года, поступившее через канцелярию суда 16 апреля 2021 года, и возбудить производство по делу», - сказано в определении суда.
В свою очередь концертный директор Григория Лепса Владимир Урюпин не смог оперативно прокомментировать информацию об иске к артисту.
«Понятия не имею, о чем вы говорите», - заявил он Агентству городских новостей «Москва».
Согласно данным базы СПАРК, компания «Тоталойл» занимается торговлей топливом и находится в состоянии банкротства, конкурсным управляющим по решению суда назначен Алексей Захаров. По данным ЕГРЮЛ, совладельцами компании являются Альберт Кашапов и Василий Зубринкин.
Шоу-бизнес,Олеся Дубовик,Владимир Урюпин,Григорий Лепсверидзе,Григорий Лепс,Алексей Захаров,АГН "Москва",
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