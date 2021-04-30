Штабы Навального включили в перечень причастных к терроризму организаций

В четверг в Мосгорсуде
прошла беседа по иску прокуратуры
о признании ФБК (Фонд борьбы с коррупцией
, признан НКО-иноагентом), ФЗПГ (Фонд защиты прав граждан, признан НКО-иноагентом) и "Штабов Навального" экстремистскими организациями. Заседание по существу состоится 17 мая. В Генпрокуратуре полагают, что эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.