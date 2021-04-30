В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Росфинмониторинг включил "Штабы Навального" в перечень экстремистских организаций

ТАСС
1 час назад
Росфинмониторинг включил "Штабы Навального" в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремисткой деятельности, свидетельствует информация на сайте ведомства.
Штабы Навального включили в перечень причастных к терроризму организаций
Фото: ТАССТАСС
Данная организация была добавлена в соответствующий перечень 30 апреля.
В четверг в Мосгорсуде прошла беседа по иску прокуратуры о признании ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан НКО-иноагентом), ФЗПГ (Фонд защиты прав граждан, признан НКО-иноагентом) и "Штабов Навального" экстремистскими организациями. Заседание по существу состоится 17 мая. В Генпрокуратуре полагают, что эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.
Фонд защиты прав граждан был создан как некоммерческая организация в мае 2019 года сторонниками блогера Алексея Навального. ФБК был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2019 года, ФЗПГ - в декабре 2020 года.
Политика,Алексей Навальный,Росфинмониторинг,Фонд борьбы с коррупцией,Мосгорсуд,Генпрокуратура РФ,
327
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители