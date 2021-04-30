Свидетеля по делу Ефремова признали виновным

В МВД России ранее сообщили о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу о ДТП с участием Ефремова, заведомо ложные показания. Эти свидетели были допрошены по ходатайству лишенного в настоящее время адвокатского статуса Эльмана Пашаева. Двое из них, Андрей Гаев и Александр Кобец, утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП. По их словам, за рулем сидел не Ефремов, а неизвестный молодой человек, который стал им угрожать. Третий свидетель защиты - Теван Бадасян - заявил, что за два часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный ему человек.