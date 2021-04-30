Российских учителей в Таджикистане эвакуировали

Учителей из России Таджикистане эвакуировали в безопасные районы из-за конфликта, произошедшего на границе с Киргизией . Об этом 30 апреля рассказали представители пресс-службы Минпросвещения РФ. Их слова передаёт РИА Новости.

Фото: МЧС Кыргызстана/facebook.com МЧС Кыргызстана/facebook.com

Трёх учителей, работавших в школе в приграничном с Киргизией селе Хистеварз (Гафуровский район), перевезли в безопасный район при содействии Минпросвещения и посольства РФ. Преподавателей временно разместили в городе Худжант. Им оказывают всестороннюю поддержку. Учителя вернутся к работе в местах постоянного проживания после полной нормализации ситуации.

Кроме того, ведомство совместно с МИД контролирует ситуацию с 29 другими педагогами, которые находятся в Киргизии и трудятся в городе Ош. Населённый пункт находится далеко от границы. Жизни и здоровью преподавателей ничего не угрожает.

Министерства продолжат следить за развитием ситуации. С учётом первостепенной важности сохранения жизни и здоровья российских учителей, выполняющих гуманитарную миссию, в случае ухудшения обстановки и дальнейшей эскалации конфликта российская сторона выражает готовность в кратчайшие сроки обеспечить их эвакуацию, — рассказали в Минпросвещения.

Инцидент на баткенском участке границы возник 28 апреля, когда представители Таджикистана попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линий электропередачи. В ответ на это оппоненты из Киргизии решили спилить эти сооружения. В результате люди стали закидывать друг друга камнями. В ночь на 29 апреля конфликт обострился и в него включились пограничники с обеих сторон. Со стороны Киргизии, по последним сведениям, погиб 31 человек. Таджикистан потерял троих граждан. Россиян среди погибших или пострадавших нет.