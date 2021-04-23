Пока вы не уснули: Турция "уничтожила" российский "Панцирь"

Кремль отказал Зеленскому в обсуждении Крыма
"Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы, как Крым, не существует", - сказал он. "Поэтому тут нечего обсуждать", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Турция показала «уничтожение» российского «Панциря»
Турецкая компания Roketsan опубликовала в Twitter рекламный ролик, в котором высокоточный малогабаритный боеприпас с лазерной головкой самонаведения MAM-T «уничтожает», в частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК), напоминающий «Панцирь» российского производства.
Путин согласился сделать дни с 1 по 10 мая выходными
Сегодня главы Роспотребнадзора Анна Попова
попросила сделать нерабочими дни между майскими праздниками из-за риска роста заболеваемости короновирусом.
Президент поддержал это предложение.
Нарушение международных норм: Россию призвали открыть Черное море
Евросоюз
призывает Россию пересмотреть решение о закрытии до 31 октября части акватории Черного моря в районе Крыма и ограничении доступа в воздушное пространство в районе полуострова. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«В интересах Молдовы»: Додон срочно вылетел в Москву
Лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон
заявил, что сегодня срочно вылетает в Москву, где у него запланированы важные встречи.
«Дорогие друзья, я приветствую вас из Кишиневского аэропорта. Вылетаю срочно с визитом в Москву, в ходе которого проведу ряд важных встреч в интересах Республики Молдова», - написал политик.
Aurus попал в массовое ДТП на Рублевке
На Рублево-Успенском шоссе произошла массовая авария.
Участниками крупного дорожно-транспортного происшествия на пересечении Рублевского и Ильинского шоссе стали шесть автомобилей.
Россия вооружится «Бронебойщиком»
«С учетом временных параметров формирования Минобороны России планов по закупкам и технологического цикла изготовления НАР их поставки в войска могут начаться не ранее 2023 года», — сказал руководитель.
Банки подняли ставки по депозитам
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков РФ, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц в рублях выросла до 4,72%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Согласно материалам Банка России
, в первой декаде апреля максимальная ставка по рублёвым депозитам составляла 4,63%, а в третьей декаде марта — 4,57%.
Кравчук ответил на обвинения в развале СССР
СССР не мог перестать существовать из-за решения трех политиков. Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук
в ответ на заявление соратника первого президента СССР Михаила Горбачева
, бывшего первого секретаря ЦК ВЛКСМ Виктора Мироненко
.
Ранее Мироненко заявил, что в развале СССР виноват именно Кравчук. По мнению бывшего первого секретаря, Кравчук был в сговоре с бывшим президентом РСФСР Борисом Ельциным
.
В Чехии предложили сгладить скандал с Россией
Депутат Европарламента
от Чехии Катержина Конечна призвала начать конструктивный диалог с Россией.
Так Конечна прокомментировал скандал с высылкой дипломатов. Также она призвала предоставить доказательства причастности России к взрывам.