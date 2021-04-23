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Пока вы не уснули: Турция "уничтожила" российский "Панцирь"

Елена Прошина
51 минуту назад
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Кремль отказал Зеленскому в обсуждении Крыма

Президент России Владимир Путин готов обсуждать на возможной встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским двусторонние отношения, темы Крыма не существует.
"Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы, как Крым, не существует", - сказал он. "Поэтому тут нечего обсуждать", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Турция показала «уничтожение» российского «Панциря»

Турецкая компания Roketsan опубликовала в Twitter рекламный ролик, в котором высокоточный малогабаритный боеприпас с лазерной головкой самонаведения MAM-T «уничтожает», в частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК), напоминающий «Панцирь» российского производства.

Путин согласился сделать дни с 1 по 10 мая выходными

Сегодня главы Роспотребнадзора Анна Попова попросила сделать нерабочими дни между майскими праздниками из-за риска роста заболеваемости короновирусом.
Президент поддержал это предложение.

Нарушение международных норм: Россию призвали открыть Черное море

Рамблер
Евросоюз призывает Россию пересмотреть решение о закрытии до 31 октября части акватории Черного моря в районе Крыма и ограничении доступа в воздушное пространство в районе полуострова. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«В интересах Молдовы»: Додон срочно вылетел в Москву

Лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон заявил, что сегодня срочно вылетает в Москву, где у него запланированы важные встречи.
«Дорогие друзья, я приветствую вас из Кишиневского аэропорта. Вылетаю срочно с визитом в Москву, в ходе которого проведу ряд важных встреч в интересах Республики Молдова», - написал политик.

Aurus попал в массовое ДТП на Рублевке

РИА НОВОСТИ
На Рублево-Успенском шоссе произошла массовая авария.
Участниками крупного дорожно-транспортного происшествия на пересечении Рублевского и Ильинского шоссе стали шесть автомобилей.

Россия вооружится «Бронебойщиком»

пресс-служба Минобороны РФ
Воздушно-космические силы России могут начать вооружаться неуправляемой авиационной ракетой (НАР) С-8ОФП «Бронебойщик» не ранее 2023 года, сообщил исполнительный директор Научно-производственного концерна «Техмаш» Александр Кочкин.
«С учетом временных параметров формирования Минобороны России планов по закупкам и технологического цикла изготовления НАР их поставки в войска могут начаться не ранее 2023 года», — сказал руководитель.

Банки подняли ставки по депозитам

Рамблер
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков РФ, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц в рублях выросла до 4,72%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Согласно материалам Банка России, в первой декаде апреля максимальная ставка по рублёвым депозитам составляла 4,63%, а в третьей декаде марта — 4,57%.

Кравчук ответил на обвинения в развале СССР

СССР не мог перестать существовать из-за решения трех политиков. Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук в ответ на заявление соратника первого президента СССР Михаила Горбачева, бывшего первого секретаря ЦК ВЛКСМ Виктора Мироненко.
Ранее Мироненко заявил, что в развале СССР виноват именно Кравчук. По мнению бывшего первого секретаря, Кравчук был в сговоре с бывшим президентом РСФСР Борисом Ельциным.

В Чехии предложили сгладить скандал с Россией

Депутат Европарламента от Чехии Катержина Конечна призвала начать конструктивный диалог с Россией.
Так Конечна прокомментировал скандал с высылкой дипломатов. Также она призвала предоставить доказательства причастности России к взрывам.
В мире,Александр Кочкин,Виктор Мироненко,Владимир Зеленский,Анна Попова,Борис Ельцин,Игорь Додон,Михаил Горбачев,Леонид Кравчук,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Министерство обороны,Европарламент,Техмаш,Роспотребнадзор,Центральный банк России,ЕС,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Республика Крым,Турция,
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