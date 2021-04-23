Пока вы не уснули: Турция "уничтожила" российский "Панцирь"

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Кремль отказал Зеленскому в обсуждении Крыма

"Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы, как Крым, не существует", - сказал он. "Поэтому тут нечего обсуждать", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Турция показала «уничтожение» российского «Панциря»

Турецкая компания Roketsan опубликовала в Twitter рекламный ролик, в котором высокоточный малогабаритный боеприпас с лазерной головкой самонаведения MAM-T «уничтожает», в частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК), напоминающий «Панцирь» российского производства.

Путин согласился сделать дни с 1 по 10 мая выходными

Сегодня главы Роспотребнадзора Анна Попова попросила сделать нерабочими дни между майскими праздниками из-за риска роста заболеваемости короновирусом.

Президент поддержал это предложение.

Нарушение международных норм: Россию призвали открыть Черное море

Рамблер

Евросоюз призывает Россию пересмотреть решение о закрытии до 31 октября части акватории Черного моря в районе Крыма и ограничении доступа в воздушное пространство в районе полуострова. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«В интересах Молдовы»: Додон срочно вылетел в Москву

Лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон заявил, что сегодня срочно вылетает в Москву, где у него запланированы важные встречи.

«Дорогие друзья, я приветствую вас из Кишиневского аэропорта. Вылетаю срочно с визитом в Москву, в ходе которого проведу ряд важных встреч в интересах Республики Молдова», - написал политик.

Aurus попал в массовое ДТП на Рублевке

РИА НОВОСТИ

На Рублево-Успенском шоссе произошла массовая авария.

Участниками крупного дорожно-транспортного происшествия на пересечении Рублевского и Ильинского шоссе стали шесть автомобилей.

Россия вооружится «Бронебойщиком»

Александр Кочкин. Воздушно-космические силы России могут начать вооружаться неуправляемой авиационной ракетой (НАР) С-8ОФП «Бронебойщик» не ранее 2023 года, сообщил исполнительный директор Научно-производственного концерна «Техмаш»

«С учетом временных параметров формирования Минобороны России планов по закупкам и технологического цикла изготовления НАР их поставки в войска могут начаться не ранее 2023 года», — сказал руководитель.

Банки подняли ставки по депозитам

Рамблер

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков РФ, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц в рублях выросла до 4,72%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно материалам Банка России , в первой декаде апреля максимальная ставка по рублёвым депозитам составляла 4,63%, а в третьей декаде марта — 4,57%.

Кравчук ответил на обвинения в развале СССР

Ранее Мироненко заявил, что в развале СССР виноват именно Кравчук. По мнению бывшего первого секретаря, Кравчук был в сговоре с бывшим президентом РСФСР Борисом Ельциным

В Чехии предложили сгладить скандал с Россией

Депутат Европарламента от Чехии Катержина Конечна призвала начать конструктивный диалог с Россией.