Евросоюз призывает Россию пересмотреть решение о закрытии до 31 октября части акватории Черного моря в районе Крыма и ограничении доступа в воздушное пространство в районе полуострова. Об этом заявил ТАСС в пятницу представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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"Решение Российской Федерации закрыть отдельные районы Черного моря до 31 октября и ограничить доступ в воздушное пространство над нелегально аннексированным Крымом (в ЕС не признают состоявшийся в Крыму референдум - прим. ТАСС) является дальнейшим нарушением международных норм и дестабилизирует ситуацию в регионе. Мы призываем Россию отменить эти решения", - заявил он.

Евросоюз принял к сведению заявление министра обороны России Сергея Шойгу о завершении проверки боеготовности российской армии на юге страны и будет тщательно отслеживать перемещения российских военных и техники у границы с Украиной , добавил Стано.

"Мы приняли к сведению объявление министра обороны Шойгу в четверг о намерении отвести войска (из районов учений - прим. ТАСС). Для ЕС важно то, что происходит в этой зоне сейчас, мы будем пристально отслеживать отвод войск и военной техники, которая была сконцентрирована на границе с Украиной и в Крыму", - заявил он.

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверку войск Южного и Западного военных округов и приказал отвести их с южных рубежей страны в пункты постоянной дислокации. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает РБК.

По его словам, принимавшие участие в учениях военные и техника начнут возвращаться на места с пятницы, 23 апреля. При этом Генеральному штабу , командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск поставлена задача провести детальный анализ прошедшей проверки и подвести ее итоги.

В целом же, отметил Шойгу, российская армия хорошо справилась с маневрами.

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«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны», — подчеркнул министр обороны.

В частности, пояснил он, в ходе учений удалось отработать действия по противодесантной обороне побережья и испытать новейшие и перспективные образцы вооружения российского производства, в том числе беспилотники «Иноходец», береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» и патрульные катера «Раптор».

Россия 22 апреля начала масштабные учения своих Вооруженных сил в Крыму. Сообщалось, что в общей сложности в них принимают участие 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения Южного военного округа, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений Воздушно-десантных войск. В частности, в маневрах задействованы более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. Шойгу лично прилетел на основной этап учений.

Минобороны России начало перебрасывать войска, задействованные в учениях в Крыму, в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Там уточнили, что соответствующий приказ 23 апреля отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу. В настоящее время военные маршируют в сторону вокзалов и аэродромов, а также садятся на десантные корабли.

На побережье полигона Опук осуществлена загрузка в большие десантные корабли подразделений морской пехоты, техники и вооружения Каспийской флотилии и Черноморского флота, — добавили в оборонном ведомстве.

Отвод части российских войск от западных границ является личной заслугой президента Украины Владимира Зеленского . С таким заявлением выступил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак

По его мнению, заслуга Зеленского заключается в «беспрецедентной работе» при взаимодействии с международными партнёрами, благодаря чему удалось достичь той поддержки, которую имеет сегодня Киев.

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Пока есть силы, которые занимаются тем, что критикуют власть, мы работаем не ради пиара, а ради страны. Эта критика очень похожа на вражескую пропаганду, ведь она кардинально искажает реальность. Мы все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина, — заявил Ермак в эфире телеканала «1+1».

Он подчеркнул, что результаты работы офиса Зеленского красноречиво опровергает критику отдельных украинских политиков.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что американская сторона намерена следить за ситуацией у границ Украины после заявлений России о завершении маневров. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы слышали о заявлении России, согласно которому она начнет вывод войск с украинской границы. Мы слышали слова. Я думаю, мы будем ждать действий. Соединенные Штаты продолжат следить за ситуацией. Мы будем делать это в тесном контакте с украинскими властями, а также с союзниками и партнерами», — подчеркнул он.

Кроме того, он добавил, что США в ходе разговоров с российской стороной очень ясно дали понять, что правительство России обязательно должно «воздерживаться от эскалационных действий».

Отвод российских войск от границы с Украиной не является вопросом российско-американских отношений. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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«Мы говорили, что любые перемещения российских войск по территории России никому не угрожают. Это не вопрос для российско-американских отношений», — заявил Песков. Действия России на ее территории не являются эскалацией, отметил пресс-секретарь президента. Россия при обучении своих войск и военном строительстве будет поступать так, как считает нужным, заключил Песков.

Россия завершила военные учения в граничащих с Украиной областях, но тем не менее у Вооружённых сил нашей страны осталась возможность оперативно реагировать на ухудшение ситуации в Донбассе, заявил обозреватель «Царьграда» Александр Цыганов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах завершаются, поскольку все поставленные цели достигнуты. Глава Минобороны поставил задачу «Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск».

При этом Цыганов обратил внимание, что, согласно сообщению пресс-службы Минобороны, вооружение и техника 41-й армии останутся на полигоне Погоново для дальнейшего участия в учениях «Запад-2021». Эксперт отметил, что это в 30 километрах от Воронежа и примерно в 300 километрах от Луганска.

«Понятно, что и формально, и по делу это военное имущество действительно предназначено для будущих учений — чего его возить туда-сюда. Но не менее ясно и то, что в случае нового развития ситуации в Донбассе по военному сценарию всё это вооружение станет вновь тем средством принуждения Киева к миру, каким стало само развёртывание русских войск вдоль границы с Украиной», — подчеркнул он.