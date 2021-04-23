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Россия вооружится «Бронебойщиком»

Lenta.ru
25 минут назад
Воздушно-космические силы России могут начать вооружаться неуправляемой авиационной ракетой (НАР) С-8ОФП «Бронебойщик» не ранее 2023 года, сообщил исполнительный директор Научно-производственного концерна «Техмаш» Александр Кочкин.
Россия вооружится «Бронебойщиком»
Фото: пресс-служба Минобороны РФпресс-служба Минобороны РФ
«С учетом временных параметров формирования Минобороны России планов по закупкам и технологического цикла изготовления НАР их поставки в войска могут начаться не ранее 2023 года», — сказал руководитель.
Кочкин уточнил, что в настоящее время в Минобороны проходит согласование документов о принятии на вооружение С-8ОФП «Бронебойщик».
В феврале 2019 года генеральный директор «Техмаша» Владимир Лепин сообщил, что государственные испытания данной ракеты завершены.
С-8ОФП «Бронебойщик» может взрываться перед преградой, при ударе о преграду, пробивать преграду и взрываться за преградой. Оружие должно расширить семейство НАР С-8 калибра 80 миллиметров. Ракету получат самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.
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