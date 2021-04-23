Россия вооружится «Бронебойщиком»

С-8ОФП «Бронебойщик» может взрываться перед преградой, при ударе о преграду, пробивать преграду и взрываться за преградой. Оружие должно расширить семейство НАР С-8 калибра 80 миллиметров. Ракету получат самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.