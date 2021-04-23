Россия вооружится «Бронебойщиком»

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«С учетом временных параметров формирования Минобороны России планов по закупкам и технологического цикла изготовления НАР их поставки в войска могут начаться не ранее 2023 года», — сказал руководитель.
Кочкин уточнил, что в настоящее время в Минобороны проходит согласование документов о принятии на вооружение С-8ОФП «Бронебойщик».
С-8ОФП «Бронебойщик» может взрываться перед преградой, при ударе о преграду, пробивать преграду и взрываться за преградой. Оружие должно расширить семейство НАР С-8 калибра 80 миллиметров. Ракету получат самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.