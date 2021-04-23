В четверг на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Путин, говоря о предложении Зеленского провести встречу в Донбассе, заметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР. Именно с этого нужно начинать урегулирование проблемы вокруг Донбасса, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию, считает он. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, "если речь идет о развитии двусторонних отношений".