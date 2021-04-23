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Путин не будет обсуждать Крым на возможной встрече с Зеленским

ТАССиещё 14
1 час назад
Президент России Владимир Путин готов обсуждать на возможной встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским двусторонние отношения, темы Крыма не существует.
Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы, как Крым, не существует", - сказал он. "Поэтому тут нечего обсуждать", - добавил Песков.
В четверг на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин, говоря о предложении Зеленского провести встречу в Донбассе, заметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР. Именно с этого нужно начинать урегулирование проблемы вокруг Донбасса, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию, считает он. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, "если речь идет о развитии двусторонних отношений".
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