«Мы собрались и подписали это решение в Беловежской пуще не потому, что в Советском Союзе все было прекрасно, и все жили в мире и добре. Развалили Союз не два-три человека. Мироненко просто не понимает, о чем говорит. В то время я знал многих из руководства, встречался в Москве с Горбачевым, Ельциным, но Мироненко я в числе их не видел. Не было ни его заявлений, ни предложений, которые обсуждались в Кремле. Он не был той фигурой, которая имела весомую позицию, которую уважало руководство СССР. Иначе Горбачев бы прислушался. Мироненко не знал никто в республиках», — объяснил Кравчук свою позицию.
«Не надо врать так откровенно или под влиянием выборов в Госдуму. Если бы об этом (обвинении в мой адрес, — прим. ред.) сказал Горбачев, [экс-соратник Ельцина Геннадий] Бурбулис, которого я очень уважаю, или кто-то из членов Верховного Совета, я мог бы подискутировать. Но с Мироненко дискутировать не о чем — он не был лицом, принимавшим решения», — пояснил Кравчук.