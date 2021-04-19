Пока вы не уснули: Германия придумала новую угрозу для России

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Американцы предрекли Байдену месть России

Американцы напомнили своему президенту Джо Байдену , что его санкции бесполезны и даже опасны. Потому что, во-первых, «русские никого не боятся, как и их президент Владимир Путин », а во-вторых, «они готовы дать сдачи, чего бы это ни стоило, а потом они мстят».

Зрители традиционно республиканского телеканала Fox News высказались по поводу решения администрации Байдена о вводе ограничений против 32 физических лиц и объединений.

Военные Азербайджана открыли огонь по гражданам Ирана

Пограничники Азербайджана открыли огонь на границе с Ираном после того, как около 22:00 16 апреля граждане Ирана Фейзи Ясер Нариман (30 лет) и Хусейнпур Секкад Хасан (28 лет) нарушили границу с иранской территории Ирана в зоне обслуживания пограничного поста «Горадиз» в районе села Газахлар Физулинского района.

"Непруха с президентами": В Эстонии ответили на слова экс-лидера о россиянах

Рамблер

«Эстонии катастрофически не везет с двумя вещами – погодой и президентами. Но если на первое мы повлиять никак не можем, то вот второй параметр корректируется», – написал депутат в Facebook.

Зенитно-ракетный комплекс рухнул на дорогу в Туле

О необычном происшествии сообщили его очевидцы в группе Тула Life в социальной сети ВКонтакте. Люди предположили, что, по всей видимости, военную машину на платформе плохо закрепили.

Когда тягач поворачивал, установка завалилась на бок. Ее пришлось отбуксировать на Алексинское шоссе.

"Недвусмысленный сигнал": В ФРГ придумали новую угрозу для России

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер призвал прервать строительство российского газопровода «Северный поток — 2» в случае дальнейшего обострения ситуации в Донбассе.

Вебер подчеркнул, что ЕС следует направить российской стороне «недвусмысленный сигнал». По его мнению, Россия может быть причастна к кибератакам, кампании по дезинформации. Также политик назвал действия Москвы «реальной угрозой для ЕС и Запада».

Россия отреагировала на создание Суперлиги

Газета.Ru

Он заявил, что новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии.

Путин и Байден обсудили покушение на Лукашенко

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден обсуждали попытку госпереворота в Белоруссии и покушения на главу государства Александра Лукашенко . Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Да, могу», - ответил Песков на вопрос, может ли он подтвердить, что эта тема поднималась в разговоре.

В WhatsApp распространился новый вид мошенничества

Пользователям WhatsApp предлагают установить якобы официальную розовую тему. Так жертвы дают мошенникам взломать свои аккаунты.

Пользователю предлагают перейти по ссылке, которая якобы загрузит обновление.

Испугались опровержения: Чехия засекретила данные о взрыве во Врбетице

Прага не будет раскрывать России все детали расследования взрывов на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Об этом заявил на брифинге в понедельник, 19 апреля, первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек

По его словам, российская сторона не должна знать всей информации, которая доступна Чехии об упоминаемой операции.

Пенсионеров предупредили об изменениях в выплате пенсий

В мае изменится график получения пенсии и ее размер для некоторых категорий граждан. Об этом сообщает «Лайф».