Военные Азербайджана открыли огонь по гражданам Ирана

Пограничники Азербайджана
открыли огонь на границе с Ираном
. Об этом сообщает
пресс-служба азербайджанской Государственной пограничной службы.
Около 22:00 16 апреля граждане Ирана Фейзи Ясер Нариман (30 лет) и Хусейнпур Секкад Хасан (28 лет) нарушили границу Азербайджана с территории Ирана в зоне обслуживания пограничного поста «Горадиз» в районе села Газахлар Физулинского района.
Азербайджанские пограничники закрыли зону обслуживания, проинформировали иранских коллег об инциденте и произвели предупредительный выстрел в воздух с приказом «Стоп». Нарушители не подчинились. Пограничники стали преследовать их и задержали. В ходе преследования пограничники применили оружие. Один из нарушителей границы получил легкое ранение в руку.
Пограничники обнаружили при осмотре места происшествия две посылки с 1159 таблетками наркотического вещества. Нарушители границы планировали передать посылки троим жителям Физулинского района.
«На месте происшествия состоялась встреча азербайджанских и иранских пограничников. По факту происшествия проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия», — сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.