Военные Азербайджана открыли огонь по гражданам Ирана

Около 22:00 16 апреля граждане Ирана Фейзи Ясер Нариман (30 лет) и Хусейнпур Секкад Хасан (28 лет) нарушили границу Азербайджана с территории Ирана в зоне обслуживания пограничного поста «Горадиз» в районе села Газахлар Физулинского района.

Азербайджанские пограничники закрыли зону обслуживания, проинформировали иранских коллег об инциденте и произвели предупредительный выстрел в воздух с приказом «Стоп». Нарушители не подчинились. Пограничники стали преследовать их и задержали. В ходе преследования пограничники применили оружие. Один из нарушителей границы получил легкое ранение в руку.