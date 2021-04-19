В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Военные Азербайджана открыли огонь по гражданам Ирана

Артём Кульша
37 минут назад
Пограничники Азербайджана открыли огонь на границе с Ираном. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанской Государственной пограничной службы.
Военные Азербайджана открыли огонь по гражданам Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Около 22:00 16 апреля граждане Ирана Фейзи Ясер Нариман (30 лет) и Хусейнпур Секкад Хасан (28 лет) нарушили границу Азербайджана с территории Ирана в зоне обслуживания пограничного поста «Горадиз» в районе села Газахлар Физулинского района.
Азербайджанские пограничники закрыли зону обслуживания, проинформировали иранских коллег об инциденте и произвели предупредительный выстрел в воздух с приказом «Стоп». Нарушители не подчинились. Пограничники стали преследовать их и задержали. В ходе преследования пограничники применили оружие. Один из нарушителей границы получил легкое ранение в руку.
Пограничники обнаружили при осмотре места происшествия две посылки с 1159 таблетками наркотического вещества. Нарушители границы планировали передать посылки троим жителям Физулинского района.
«На месте происшествия состоялась встреча азербайджанских и иранских пограничников. По факту происшествия проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия», — сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.
Армия,В мире,Иран, Исламская Республика,Азербайджан,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители