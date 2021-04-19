"Недвусмысленный сигнал": В ФРГ придумали новую угрозу для России

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер призвал прервать строительство российского газопровода «Северный поток — 2» в случае дальнейшего обострения ситуации в Донбассе, передает ТАСС.

Вебер подчеркнул, что ЕС следует направить российской стороне «недвусмысленный сигнал». По его мнению, Россия может быть причастна к кибератакам, кампании по дезинформации. Также политик назвал действия Москвы «реальной угрозой для ЕС и Запада».

В свою очередь зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф заявил, что Россия создает условия для военного вмешательства в ситуацию в Донбассе. В связи с этим он призвал расширить санкции против российского государства.

«Тогда проект газопровода «Северный поток — 2» должен быть немедленно остановлен, это совершенно очевидно», — добавил Ламбсдорфф.

Отношения с Россией будут обсуждаться в понедельник, 19 апреля, на видеоконференции глав МИД ЕС. Переговоры носят неформальный характер.

"Линде и Шмид также с озабоченностью отметили возросший уровень нарушений режима прекращения огня, недавно зафиксированный вдоль линии соприкосновения Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на Украине (СММ). Они согласились с необходимостью немедленного полного соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины", — приводит ТАСС выдержку из сообщения.

Шмид отметила, что в регионе имеют место серьёзные вмешательства в работу технических средств миссии и ограничения свободы передвижения.

Ранее в мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что регулярно сталкиваются с препятствиями при перемещениях на востоке Украины, несмотря на то что свобода передвижения предусмотрена мандатом миссии и Минскими соглашениями.

В Народной милиции самопровозглашённой ЛНР также рассказали, что ВСУ пытаются не пропустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районы у линии соприкосновения, где размещена тяжёлая украинская техника.

Как сообщал NEWS.ru, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) на Украине 15 апреля зафиксировала всплеск огневой активности вдоль линии соприкосновения в Донбассе. За две недели было отмечено около четырёх тысяч нарушений режима прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал противодействие строительству газопровода «Северный поток-2» вопросом войны, а не бизнеса. Сообщение об этом появилось на официальном сайте главы государства.

По его словам, политика Москвы в отношении Киева является энергетической войной, а потому в ней «кто-то точно проиграет». При этом президент отметил, что эта война гибридна по своей природе, а также схожа с другими энергетическими, газовыми и «вакцинными» конфликтами.

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«Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. (...) Если "Северный поток-2" достроят — не только Украина проиграет», — заключил Зеленский.

Он добавил, что завершение строительства газопровода сейчас зависит лишь от двух факторов: позиции США и единой позиции стран Евросоюза.

«Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим», — подчеркнул украинский лидер.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года, однако его завершению помешала угроза санкций со стороны США, из-за которой проект покидали европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина. Работы в датских водах возобновились в начале февраля 2021 года. Власти США и некоторые европейские политики высказывались за остановку строительства в качестве способа давления на Москву.

Угрозы со стороны газопровода "Северный поток-2" для Польши и Украины представляются преувеличенными. Польша уходит от использования российского газа, а Украина поставляет газ исключительно с западного направления. Финансовые потери в транзитных сборах не могут быть исключены, что также связано с новыми СПГ-терминалами и конкурирующими трубопроводными проектами, заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле

По его словам, в американской дискуссии, к сожалению, циркулируют ложные представления о "Северном потоке-2", которые могут быть устранены. Проект не создает большей зависимости от России, а является еще одним каналом сбыта, который способствует более широкому предложению природного газа и, следовательно, стабильным ценам для европейских потребителей и предприятий. Кроме того, Германия может помочь Украине инвестициями в налаживании транспортировки водорода.

США также следует понимать, что "Северный поток-2" реализуется в соответствии с действующим правовым положением в ЕС, а вмешательство извне в виде экстерриториальных санкций подрывает суверенитет Германии и ЕС и наносит ущерб международному праву, отмечают в Восточном комитете. Тем более, что США продолжают продвигать собственные энергетические проекты с российской стороной и теперь импортируют нефть из России на рекордных уровнях, но в то же время угрожают европейскому энергетическому проекту с Россией санкциями.

Россия уверена, что газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря "Северный поток-2" будет достроен к концу 2021 года, заявил 2 апреля замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко

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"У нас есть полная уверенность в том, что проект будет завершен до конца и с течением многих лет будет оставаться символом крепкого и здорового энергосотрудничества России и стран ЕС. В этом контексте, конечно, мы рассчитываем на то, что не будет предприниматься никаких действий, которые противоречили бы реализации этого проекта", - цитирует ТАСС слова дипломата.

Кроме того, он подчеркнул следующее: "Мы продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы, и отношение к не нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон".

Также Грушко отметил, что в зоне строительства должны быть соблюдены все нормы мореплавания.

В настоящее время уложено уже примерно 95 процентов труб газопровода. В конце марта к месту проведения работ прибыло судно-трубоукладчик "Академик Черский".

Новость о том, что «Северный поток — 2» планируют ввести в строй летом 2021 года, однозначно хорошая, когда он начнёт функционировать, санкционная конфронтация и геополитическая напряжённость вокруг Украины заметно снизится, уверен руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев

"В любой политике, особенно в век капитализма, всегда есть экономическая основа. Пакеты санкций по «Северному потоку — 2» будут представлены конгрессу в мае. Американцы очень медлительны. В случае завершения проекта акции «Газпрома» на Московской Бирже могут легко прибавить 20 25%, более того, именно после завершения строительства трубопровода «Газпром» обещал более щедро делиться доходами с акционерами", — рассказал специалист ИА REGNUM.