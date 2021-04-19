Испугались опровержения: В Чехии отказались раскрывать данные о взрыве во Врбетице

По его словам, российская сторона не должна знать всей информации, которая доступна Чехии об упоминаемой операции.

Рамблер

«Следует ожидать, что Россия будет защищаться, и я не могу исключить появления документов, которые попытаются опровергнуть чешскую версию. Идет полицейское расследование», — сказал чешский дипломат.

Чешские власти были информированы о предполагаемой причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин (восток Чехии) за две недели до того, как сообщили об этом общественности. С таким утверждением выступило в воскресенье сетевое издание denikn.cz.

По его сведениям, инцидент в Врбетице рассматривался две недели назад на заседании правительственного комитета по делам спецслужб. Объявивший о нем в субботу первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД республики, знал о ситуации, но тем не менее, как отметило издание, планировал 19 апреля рабочий визит в Россию.

Экс-министр иностранных дел Чехии Томаш Пержичек, оставивший этот пост в прошлый понедельник, подтвердил изданию, что он, будучи главой МИД, и ранее знал об инциденте. Между тем Гамачек отрицает, что до пятницы был полностью информирован о его обстоятельствах, планируя поездку в Москву , где должен был провести переговоры о покупке республикой российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Гамачек, реагируя на слова Петржичека, заявил, что намерен потребовать от полиции расследовать факт проникновения в СМИ секретной информации, согласно которой об инциденте в деревне Врбетице властям было известно и ранее, чем до прошедшей пятницы.

Инцидент и высылка дипломатов

В Врбетице 16 октября 2014 года взорвалось 50 тонн боеприпасов. Их осколки разбросало в радиусе 800 м от места, где находилось складское здание. Погибли два сотрудника местной компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия Военный технический институт. В экстренном порядке была произведена эвакуация всех жителей деревни.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ ". Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице. К нему, как утверждали политики, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ".

Представитель НАТО поддержал Чехию в ее расследовании действий России, а также призвал наказать виновных. Об этом сообщает РИА Новости.

Альянс пояснил, что считает действия российских дипломатов, высланных из страны по подозрению в работе на спецслужбы и организации взрывов во Врбетице в 2014 году, злонамеренными. Они «соответствуют модели опасного поведения России», заявил представитель НАТО.

«Альянс выражает поддержку близким погибших при взрыве в Врбетице. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

«Чехия, высылая российских дипломатов, идёт в русле русофобского фарватера Вашингтона. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года», — заявил Слуцкий.

Реальных причин для такого шага, уверен парламентарий, не было.

«Высылка 18 сотрудников дипмиссии — серьезный удар по двусторонним отношениям с Россией. Как и принято в таких случаях, ответные меры с нашей стороны обязательно последуют», — подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем Конституция РФ запрещает выдачу иностранным государствам граждан РФ, обвиняемых в преступлениях, совершенных на территории других стран.

Сообщения властей Чехии о высылке 18 дипломатов РФ должны были отвлечь внимание от подготавливаемого Западом государственного переворота в Белоруссии. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

По ее словам, действия чешских властей карикатурны и предприняты только для того, чтобы «любой ценой отвести внимание от фактологической информации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержана связанная со спецслужбами США группа людей, которая готовила покушение на него и его детей.

В свою очередь в ФСБ России заявили, что сотрудники спецслужбы задержали имеющего гражданство США и Белоруссии Юрия Зенковича, а также гражданина Белоруссии Александра Федуту . Они планировали захват радио и телецентров, блокирование в Минске лояльных руководству республики подразделений внутренних войск и ОМОНа. Кроме того, планировалось физическое устранение властей Белоруссии. Осуществление госпереворота было назначено на 9 мая.

Двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве обязаны покинуть Россию до конца дня 19 апреля. Такое решение стало ответом на высылку Чехией 18 дипломатов РФ, говорится в сообщении МИД России.

В российский МИД вызвали чешского посла Витезслава Пивоньку. Ему заявили решительный протест в связи с недружественным актом чешских властей в отношении сотрудников российской дипмиссии в Праге и сообщили, что 20 чешских дипломатов объявлены персонами нон грата. Послу вручили соответствующую ноту.

Ранее чешские власти приняли решение о высылке 18 российских дипломатов из-за якобы причастности спецслужб РФ к взрыву на военных складах в населённом пункте Врбетица. Взрыв случился в 2014 году.

«Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами», — подчеркнули в МИД России.

Реакция России на высылку из Чехии 18 сотрудников посольства страны оказалась сильнее, чем предполагалось. С таким заявлением выступил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, который также временно исполняет обязанности главы МИД республики, передает ТАСС.

По словам Гамачека, теперь в республике прорабатывают последующие действия в отношении российской стороны.

«Реакция российской стороны оказалась более сильной, чем мы ожидали. Было выслано больше дипломатов», — подчеркнул он.