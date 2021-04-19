"Неужели у кого-то еще остались сомнения в том, что Байден не годится даже для должности председателя «клуба книги месяца», не говоря уже о должности президента США?" — выразил недовольство один из комментаторов.
"Просто спросите кого-нибудь из тех немногих немцев, которым удалось пережить месть русских за нападение Германии на СССР", — написал американец.
"Путин понимает, что Соединёнными Штатами управляет идиот с интеллектуальными способностями картофелины", — написал комментатор.
«Байден считает себя суперменом, выгнав десять русских дипломатов. Какой же он глупец!» – написал один из читателей, передает РИА «Новости».
«Все это вызывает хаос и приведет нас к войнам, голоду, безработице и анархии», – подчеркнул он.
«Вы хотите задушить Россию санкциями? У нее 600 миллиардов долларов золотовалютный запас. Эта страна с самыми большими в мире природными ресурсами», – напомнил еще один комментатор.
"В соответствии с принятыми решениями помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил в пятницу посла США в России Салливана и изложил ему ответные меры российской стороны на объявленные накануне Соединенными Штатами санкции в отношении России ", - сообщил Песков.
"Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, он основополагающий", - сказал Песков.
"Все будет зависеть от решения, которое примет глава государства", - заявил пресс-секретарь президента.
"Наши последние действия (санкции в отношении России - прим. ТАСС) были пропорциональны и соответствовали вредоносной деятельности России. Сегодняшнее объявление [мер] российским правительством стало эскалацией и вызывает сожаление, - сказал сотрудник ведомства. - Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США".