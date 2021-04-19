Многие задавались вопросом: кто-нибудь из американцев, голосовавших за Байдена, уже пожалел о своём решении? Пользователи напомнили о железной воле россиян, которые готовы мстить своим обидчикам до последней капли крови.

Также пользователи сравнивали физические и умственные способности Путина и Байдена, отметив. что последний уступает по всем фронтам.

Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился.