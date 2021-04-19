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«Русские никого не боятся»: Американцы предрекли Байдену месть России

Елена Прошина
1 час назад
Американцы напомнили своему президенту Джо Байдену, что его санкции бесполезны и даже опасны. Потому что, во-первых, «русские никого не боятся, как и их президент Владимир Путин», а во-вторых, «они готовы дать сдачи, чего бы это ни стоило, а потом они мстят».
Зрители традиционно республиканского телеканала Fox News высказались по поводу решения администрации Байдена о вводе ограничений против 32 физических лиц и объединений.
"Неужели у кого-то еще остались сомнения в том, что Байден не годится даже для должности председателя «клуба книги месяца», не говоря уже о должности президента США?" — выразил недовольство один из комментаторов.
Многие задавались вопросом: кто-нибудь из американцев, голосовавших за Байдена, уже пожалел о своём решении? Пользователи напомнили о железной воле россиян, которые готовы мстить своим обидчикам до последней капли крови.
"Просто спросите кого-нибудь из тех немногих немцев, которым удалось пережить месть русских за нападение Германии на СССР", — написал американец.
Также пользователи сравнивали физические и умственные способности Путина и Байдена, отметив. что последний уступает по всем фронтам.
"Путин понимает, что Соединёнными Штатами управляет идиот с интеллектуальными способностями картофелины", — написал комментатор.

Читатели британской газеты призвали выгнать Байдена из Белого дома

Читатели газеты Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена ввести новые санкции в отношении России, призвав «выгнать Байдена из Белого дома».
«Байден считает себя суперменом, выгнав десять русских дипломатов. Какой же он глупец!» – написал один из читателей, передает РИА «Новости».
Еще один комментатор отметил, что американский лидер старается делать «все наперекор» бывшему президенту Дональду Трампу, тогда как другие считают, что при экс-главе США такой ситуации не сложилось бы.
«Все это вызывает хаос и приведет нас к войнам, голоду, безработице и анархии», – подчеркнул он.
Большинство пользователей и вовсе призвали «выгнать Байдена из Белого дома». Некоторые также выразили сожаление и принесли извинения «всему свободному миру» за ущерб, который наносит Демократическая партия США.
«Вы хотите задушить Россию санкциями? У нее 600 миллиардов долларов золотовалютный запас. Эта страна с самыми большими в мире природными ресурсами», – напомнил еще один комментатор.
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился.

Помощник президента России изложил послу США ответные меры на санкции

Помощник президента России Юрий Ушаков изложил послу США в Москве Джону Салливану ответные меры России на новые санкции США. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Рамблер
"В соответствии с принятыми решениями помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил в пятницу посла США в России Салливана и изложил ему ответные меры российской стороны на объявленные накануне Соединенными Штатами санкции в отношении России ", - сообщил Песков.
Указ о новых санкциях в отношении России подписал в четверг президент США Джо Байден. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства. 16 организаций и 16 физлиц подпали под санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а восемь граждан и юрлиц - за работу в Крыму. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, которых США считают "представителями российских разведслужб".

Песков рассказал о принципе взаимности в ответе на санкции США

Ответ на санкции США будет по принципу взаимности, но решать - президенту России. Об этом, отвечая на вопросы журналистов про введенные рестрикции и высылку 10 дипломатов из Штатов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, он основополагающий", - сказал Песков.
"Все будет зависеть от решения, которое примет глава государства", - заявил пресс-секретарь президента.

Госдеп заявил, что США считают эскалацией ответные меры России на санкции

США не заинтересованы в эскалации, но оставляют за собой право ответить на контрмеры России. Об этом заявил в пятницу ТАСС представитель Госдепартамента.
"Наши последние действия (санкции в отношении России - прим. ТАСС) были пропорциональны и соответствовали вредоносной деятельности России. Сегодняшнее объявление [мер] российским правительством стало эскалацией и вызывает сожаление, - сказал сотрудник ведомства. - Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США".
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что помощник главы российского государства Юрий Ушаков изложил американскому послу Джону Салливану ответные меры России на новые санкции США. В частности, пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, послу США рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. РФ предложит 10 американским дипломатам покинуть Москву, а также запускает процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские диппредставительства в РФ граждан России и третьих стран.
Кроме того, как сообщил МИД РФ, Москва запрещает въезд в страну восьми "действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса", включая генпрокурора США, директора ФБР, директора национальной разведки, министра внутренней безопасности и директора Федерального бюро тюрем.
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