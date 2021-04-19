В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Зенитно-ракетный комплекс упал с тягача на дороге в Туле

runews24.ruиещё 1
26 минут назад
О необычном происшествии сообщили его очевидцы в группе Тула Life в социальной сети ВКонтакте. Люди предположили, что, по всей видимости, военную машину на платформе плохо закрепили.
Зенитно-ракетный комплекс рухнул на дорогу в Туле
Фото:  Тула Life/ВКонтакте Тула Life/ВКонтакте
Когда тягач поворачивал, установка завалилась на бок. Ее пришлось отбуксировать на Алексинское шоссе.
К месту аварии выехали сотрудники ВАИ и ГИБДД, они изучают обстоятельства ДТП. Никто не пострадал.
Судя по всему, с грузовика съехал радиолокационный комплекс, предназначенный для контроля стрельбы и разведки. Его производят в Екатеринбурге, а разрабатывали при участии тульской «Стрелы».
Происшествия,ГИБДД,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители