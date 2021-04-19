Зенитно-ракетный комплекс рухнул на дорогу в Туле

О необычном происшествии сообщили его очевидцы в группе Тула Life в социальной сети ВКонтакте. Люди предположили, что, по всей видимости, военную машину на платформе плохо закрепили.
Фото: Тула Life/ВКонтакте Тула Life/ВКонтакте
Когда тягач поворачивал, установка завалилась на бок. Ее пришлось отбуксировать на Алексинское шоссе.
К месту аварии выехали сотрудники ВАИ и ГИБДД
, они изучают обстоятельства ДТП. Никто не пострадал.
Судя по всему, с грузовика съехал радиолокационный комплекс, предназначенный для контроля стрельбы и разведки. Его производят в Екатеринбурге, а разрабатывали при участии тульской «Стрелы».