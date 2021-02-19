Пока вы не уснули: Россия заработает миллиарды долларов на подорожавшей нефти 

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В Эстонии обвинили Россию в "оккупации" территорий
Власти Эстонии могут сделать первый шаг в вопросе ратификации пограничного договора с Россией и объявить о готовности начать этот процесс.
Песков: Путин многократно заслужил звание генерала
Президент России Владимир Путин многократно заслужил звание генерала, но сейчас это не является для него приоритетом.
Кремль обнародовал повестку встречи Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 22 февраля в Сочи, лидеры двух стран обсудят развитие стратегического партнерства и союзничества.
Россию обвинили в волне репрессий против крымских татар
Министерство иностранных дел Украины готовит документы с целью обращения к Европейскому союзу с просьбой применить новые санкции против России, считая, что РФ нарушает права человека в Крыму.
МИД: Запад выдумал историю об отравлении Навального
История с якобы отравлением Алексея Навального была выдумана Западом, чтобы поддерживать образ об агрессии России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В ФРГ заявили об искусственном происхождении COVID-19
Профессор Гамбургского университета, физик Роланд Визендангер провёл почти годовое исследование, в ходе которого выяснил, что причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стала лабораторная ошибка, а утечка произошла в Институте вирусологии в Ухани.
Марсоход прислал на Землю первые снимки с места посадки
Perseverance, шестиколесный ровер размером с небольшой паркетник стоимостью $2,7 млрд, стал самой тяжелой и сложной астробиологической лабораторией, когда-либо отправленной на поверхность этой планеты.
Медведев впервые пробился в финал Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса и впервые в карьере вышел в финал Australian Open.
Россия сможет получить 33 млрд долларов из-за подорожавшей нефти
Из-за повысившихся цен на нефть и слабого рубля у РФ будет возможность пополнить бюджет на 33 миллиарда долларов США.
Бизнес предупредил о подорожании продуктов из-за упаковки
Руспродсоюз (РПС), объединяющий более 400 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, обратился в ФАС с просьбой проверить обоснованность повышения цен на пластиковую упаковку.