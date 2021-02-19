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Пока вы не уснули: Россия заработает миллиарды долларов на подорожавшей нефти 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы не уснули: Россия заработает миллиарды долларов на подорожавшей нефти
Фото: Reuters
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В мире , Алексей Навальный , Мария Захарова , Даниил Медведев , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , ЕС , ФАС , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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