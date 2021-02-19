Пока вы не уснули: Россия заработает миллиарды долларов на подорожавшей нефти 

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В Эстонии обвинили Россию в "оккупации" территорий

Власти Эстонии могут сделать первый шаг в вопросе ратификации пограничного договора с Россией и объявить о готовности начать этот процесс.

Песков: Путин многократно заслужил звание генерала

Президент России Владимир Путин многократно заслужил звание генерала, но сейчас это не является для него приоритетом.

Кремль обнародовал повестку встречи Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 22 февраля в Сочи, лидеры двух стран обсудят развитие стратегического партнерства и союзничества.

Россию обвинили в волне репрессий против крымских татар

Министерство иностранных дел Украины готовит документы с целью обращения к Европейскому союзу с просьбой применить новые санкции против России, считая, что РФ нарушает права человека в Крыму.

МИД: Запад выдумал историю об отравлении Навального

История с якобы отравлением Алексея Навального была выдумана Западом, чтобы поддерживать образ об агрессии России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова

В ФРГ заявили об искусственном происхождении COVID-19

Профессор Гамбургского университета, физик Роланд Визендангер провёл почти годовое исследование, в ходе которого выяснил, что причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стала лабораторная ошибка, а утечка произошла в Институте вирусологии в Ухани.

Марсоход прислал на Землю первые снимки с места посадки

Perseverance, шестиколесный ровер размером с небольшой паркетник стоимостью $2,7 млрд, стал самой тяжелой и сложной астробиологической лабораторией, когда-либо отправленной на поверхность этой планеты.

Медведев впервые пробился в финал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса и впервые в карьере вышел в финал Australian Open.

Россия сможет получить 33 млрд долларов из-за подорожавшей нефти

Из-за повысившихся цен на нефть и слабого рубля у РФ будет возможность пополнить бюджет на 33 миллиарда долларов США.

Бизнес предупредил о подорожании продуктов из-за упаковки