Кремль обнародовал повестку встречи Путина и Лукашенко 

Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, говорится в сообщении. Кроме того, в ходе беседы будет затронута тема Союзного государства.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , переговоры двух лидеров ожидаются «весьма продолжительными».