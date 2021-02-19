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Москва

Кремль обнародовал повестку встречи Путина и Лукашенко 

Lenta.ru и ещё 13 47 минут назад
Кремль обнародовал повестку встречи Путина и Лукашенко
Фото: РИА Новости
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 22 февраля в Сочи, лидеры двух стран обсудят развитие стратегического партнерства и союзничества. Повестка встречи обнародована на сайте Кремля в пятницу, 19 февраля.
Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, говорится в сообщении. Кроме того, в ходе беседы будет затронута тема Союзного государства.
Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, переговоры двух лидеров ожидаются «весьма продолжительными».
Путин поговорил с Лукашенко
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщала, что Лукашенко намерен обсудить с Путиным вопрос о предоставлении республике займа в размере трех миллиардов долларов. Минск якобы хочет получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС. Между тем белорусский лидер заявляет, что не намерен «чего-то просить».
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Политика , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Газета "Коммерсантъ" , Краснодарский Край , Сочи
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