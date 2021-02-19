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Москва

Немецкие учёные заявили об искусственном происхождении коронавируса 

News.ru 14 минут назад
В ФРГ заявили об искусственном происхождении COVID-19
Фото: Reuters
Профессор Гамбургского университета, физик Роланд Визендангер провёл почти годовое исследование, в ходе которого выяснил, что причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стала лабораторная ошибка, а утечка произошла в Институте вирусологии в Ухани. Его доклад был опубликован на сайте университета с целью положить начало широкой общественной дискуссии на эту тему.

Визендангер с января по декабрь 2020 года изучил большое число научных публикаций и материалов в СМИ, общался со многими учёными, после чего проанализировал собранные факты и пришёл к выводу об искусственном происхождении вируса, — сообщает Deutsche Welle.

Перечень его доказательств появился на сайте университета. В пресс-релизе учреждения подчёркивается, что эта информация не претендует на научность, однако содержит весомые аргументы в пользу гипотезы профессора.
Здоровых людей заразят COVID-19 ради эксперимента
Как писал NEWS.ru, власти США продолжают рассматривать версию о появлении коронавирусной инфекции из-за ошибки учёных в лаборатории китайского города Ухань, несмотря на выводы международной миссии Всемирной организации здравоохранения, посетившей исследовательский центр в Китае. В качестве ключевого аргумента США используют довод о том, что власти КНР долгое время не предоставляли международному сообществу данные о возникновении COVID-19, что может свидетельствовать о сокрытии некой важной информации о происхождении заболевания. Американская разведка указывает, что продолжит анализировать данные о возможных причинах появления вируса и будет и дальше проверять теорию об утечке в связи с несчастным случаем в лаборатории.
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Наука и техника , Наука , ВОЗ , Deutsche Welle , Китай , США
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