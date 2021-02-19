Россию обвинили в волне репрессий против крымских татар

"В прошлом году я призвал Европейский союз применить механизм санкционных ответов на нарушения прав человека в Автономной республике Крым. Мы будем последовательно настаивать на том, что санкции должны быть внедрены за такие нарушения прав человека. Уже сегодня я подпишу эти документы и мы обратимся к Европейскому союзу с такой просьбой [по введению санкций]", — заявил Кулеба.