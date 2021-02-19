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Москва

Захарова рассказала, зачем на Западе выдумали историю об «отравлении» Навального 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 15 минут назад
МИД: Запад выдумал историю об отравлении Навального
Фото: Reuters
История с якобы отравлением Алексея Навального была выдумана Западом, чтобы поддерживать образ об агрессии России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Была придумана история с якобы отравлением Навального химическим оружием, и все это приписывалось Москве. Все банально, вот именно так. И эта история тут же опять возвращает общественное мнение в странах Запада к фактору якобы агрессии России, уводит политологическую мысль в русло — как же Россию продолжать сдерживать, и многое объясняет, почему нужно делать так, а не иначе, почему нужно бюджеты НАТОвские переводить в еще большую милитаризацию», — заявила Захарова, передает РИА «Новости».

Напомним, в августе Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск — Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный.
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18 января глава МИД Сергей Лавров заявил, что слова западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет.
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса.
17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный.
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Политика , Алексей Навальный , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , ОЗХО , Аэропорт Шереметьево , Первый канал , РИА Новости , Германия , Москва , Омск , Омская Область
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