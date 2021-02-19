Марсоход прислал на Землю первые снимки с места посадки

«Веселье началось», — так отреагировали в NASA на успешную и захватывающую посадку ровера Perseverance на поверхность Марса. Если все пойдет по плану, марсоход несколько лет будет искать следы жизни на планете, и возможно, впервые будет испытан марсианский вертолет.

«Семью минутами ужаса» закончилось полугодовое путешествие американского марсохода Perseverance, когда весь мир с замиранием сердца следил за волнующей высадкой аппарата на Марс минувшей ночью. «Касание подтверждено. Perseverance в порядке, на поверхности Марса», — сообщила диктор трансляции, после чего в центре управления в NASA специалисты миссии вскочили с мест и разразились радостными аплодисментами.

NASAPersevere/Twitter.com

Perseverance, шестиколесный ровер размером с небольшой паркетник стоимостью $2,7 млрд, стал самой тяжелой и сложной астробиологической лабораторией, когда-либо отправленной на поверхность этой планеты. Запущенный американской ракетой Atlas в июле 2020 года, оказавшись на поверхности планеты, он сразу же приступил к работе и прислал свой первый снимок окружающей панорамы, сделанный с одной из своих 19 камер.

Посадка, как и планировалось, совершена в районе кратера Езеро, где, как считают ученые, 3,5 миллиарда лет назад находилось древнее озеро. Ее удалось сделать вблизи дельты древней реки, которая, видимо, в древности, наполняла озеро водой. Этим и определялся выбор места среди 60 других интересных локаций — астрономы надеются, что в отложениях озера могли остаться следы микроорганизмов, которые сможет обнаружить марсоход.

По словам участника миссии Кена Фарли, это озеро — идеальное место для жизни микробов в прошлом, и «прекрасное место, где они могли бы сохраниться и быть обнаруженными нами».

Perseverance на 14% тяжелее работающего на планете с 2012 года ровера Curiosity, он и сложнее своего предшественника. Аппарат будет искать следы жизни и изучать геологию планеты, чтобы понять причины превращения Марса в сухую холодную планету. Кроме того, на марсоходе будет проведен ряд экспериментов, полезных для возможных будущих экспедиций людей на планету. Так, эксперимент MOXIE призван показать возможность получения кислорода из марсианской атмосферы, которая на 96% состоит из углекислого газа.

Посадка марсохода, проходившая в несколько этапов, стала серьезным техническим вызовом. С помощью парашюта и реактивных двигателей ему надо было погасить скорость с 20 тыс. км/час до нуля. Проходила она в автоматическом режиме, поскольку радиосигнал с планеты в настоящее время идет до Земли 11 минут.

Сложность любой посадки на Марс состоит в том, что атмосфера планеты в сто раз менее плотная, чем на Земле. Ее плотности не достаточно для того, чтобы полностью погасить скорость при помощи парашютов, но хватит для того, чтобы сжечь аппарат, если что-то пойдет не так.

По этой причине за все время исследования планеты лишь 40% посадочных миссий достигали цели невредимыми. «Марс сложен, и мы никогда не воспринимаем успех, как данность», — сказал накануне посадки Томас Зурбучен, помощник руководителя Дирекции научных миссий NASA.

Воодушевление царило и на пресс-конференции, устроенной специалистами NASA после удачной посадки. «А вот теперь веселье действительно началось», — сказала руководитель планетологического подразделения NASA Лори Глейз.

Схема посадки была выбрана аналогично той, что применялась при посадке марсохода Curiosity в 2012 году — снижение на парашюте, отстрел посадочной капсулы, и зависание над поверхностью планеты на «воздушном кране» на тросах, после чего кран с реактивными двигателями отбрасывается в сторону. Однако в этот раз применили еще один трюк.

В районе посадки множество потенциальных препятствий: склоны, горные участки, дюны, стенки самого кратера. «Если вы сядете на одно из них, это может обернуться катастрофой для всей миссии», — пояснил ранее Эндрю Джонсон из Лаборатории реактивного движения NASA. Поэтому для безопасной посадки марсоход самостоятельно оценивал рельеф поверхности и выбирал нужное место.