Пока вы не уснули: в России подорожают основные продукты 

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Санду обратилась к жителям Молдавии на русском языке

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что будет поддерживать всех граждан страны, независимо от языка, на котором они говорят. Эти слова она повторила на четырех языках, в том числе на русском.

Путин потребовал от чиновников добиться улучшения жизни россиян

Российские власти должны добиваться видимого улучшения жизни граждан и не списывать имеющиеся ошибки и сбои на трудности пандемии, заявил президент России Владимир Путин.

Супругам в Калининграде вынесли приговор за госизмену

Супруги Антонина Зимина Константин Антонец в Калининграде получили 12,5 и 13 лет колонии за многолетнюю работу на спецслужбы Латвии, сообщили в ФСБ.

Песков объяснил мотивы самоубийств двух сотрудников ФСО

Самоубийства двух сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) связаны с личными трагедиями, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Мишустину предложили остановить авиасообщение РФ со всеми странами

Иван Сухарев. России следует временно полностью ограничить авиасообщение из-за обнаружения нового штамма коронавируса. С таким предложением, как сообщает RT, выступил депутат Государственной думы

Бизнесмен Христов умер в госпитале в Коммунарке

mounb.ru

Российский бизнесмен, основатель компании «Сусуманзолото» Владимир Христов умер в возрасте 71 года.

Российских водителей ждут новые штрафы в 2021 году

В 2021 году российских водителей, которые любят поиграть «в шашечки» на дорогах или «учить» не пропустивших их обидчиков, будут ждать новые ограничения и штрафы.

В России подорожают ключевые продукты и лекарства

С 1 января в России подорожают

и лекарства. Ожидается, что стоимость хлеба в среднем вырастет на 3–10%, мясо и яйца станут дороже на 8%, а сахар — на 3–5%.

Кремль допустил осложнения при достройке «Северного потока-2»

Новые американские рестрикции против "Северного потока 2" могут усложнить его реализацию, однако Россия и ее европейские партнеры заинтересованы в том, чтобы этот проект был закончен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США и Британия оказались причастны к высылке российских дипломатов из Колумбии

Правительство Колумбии приняло решение о высылке двух российских дипломатов, заподозренных в шпионаже, основываясь на информации спецслужб США и Великобритании.