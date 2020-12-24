Песков объяснил мотивы самоубийств двух сотрудников ФСО

"Это человеческая трагедия, личная трагедия", — сказал представитель Кремля, комментируя два случая самоубийств сотрудников ФСО. По его словам, "причины предыдущего случая (30 ноября) не были связаны с многочисленными переработками". "Это неверная информация", — подчеркнул Песков.