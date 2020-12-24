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Москва

Песков: личные трагедии стали причинами самоубийств двух сотрудников ФСО 

ТАСС и ещё 6 57 минут назад
Песков объяснил мотивы самоубийств двух сотрудников ФСО
Фото: РИА Новости
Самоубийства двух сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) связаны с личными трагедиями, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это человеческая трагедия, личная трагедия", — сказал представитель Кремля, комментируя два случая самоубийств сотрудников ФСО. По его словам, "причины предыдущего случая (30 ноября) не были связаны с многочисленными переработками". "Это неверная информация", — подчеркнул Песков.

"К сожалению, да, это человеческая трагедия, но это связано исключительно с личными причинами", — отметил представитель Кремля, отказавшись от дальнейших разговоров на эту тему.

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Политика , Самоубийство , Предсмертная записка , Дмитрий Песков , Федеральная служба охраны , Москва
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