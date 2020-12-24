Мишустину предложили остановить авиасообщение РФ со всеми странами

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Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Всемирная организация здравоохранения сообщила о выявлении в Великобритании нового штамма коронавируса. В данной связи ряд стран приостановил пассажирское авиасообщение с Британией, некоторые — пассажирское авиасообщение полностью.

21 декабря в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории России сообщили о приостановке авиасообщения с Соединенным Королевством на неделю. На днях Сухарев направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором попросил того рассмотреть возможность временно прекратить авиасообщение со всеми странами.

«В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории России… для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией», — объяснил он.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 78,7 миллионов человек. В России число заболевших превысило 2,93 миллиона человек.