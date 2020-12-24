Супругам в Калининграде вынесли приговор за госизмену

Как уточняет РИА Новости , Зимина приговорена к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 тыс. рублей, Антонец — к 12,5 года колонии строгого режима и такому же штрафу.

Как установил суд, Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу.