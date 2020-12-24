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В Калининграде вынесен приговор по делу о госизмене 

RT на русском и ещё 6 31 минуту назад
Супругам в Калининграде вынесли приговор за госизмену
Фото: ТАСС
Супруги Антонина Зимина и Константин Антонец в Калининграде получили 12,5 и 13 лет колонии за многолетнюю работу на спецслужбы Латвии, сообщили в ФСБ.
Как уточняет РИА Новости, Зимина приговорена к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 тыс. рублей, Антонец — к 12,5 года колонии строгого режима и такому же штрафу.
Как установил суд, Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу.
С 2015 года Зимина, как выяснила ФСБ, привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа.
В мае сообщалось, что обвиняемые в госизмене Антонина Зимина и её муж Константин Антонец этапированы из московского СИЗО «Лефортово» в Калининград.
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Происшествия , Константин Антонец , Антонина Зимина , ФСБ , СИЗО "Лефортово" , ФСИН , РИА Новости , Калининград , Калининградская Область , Латвия
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