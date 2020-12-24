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Москва

Бизнесмен Христов умер в госпитале в Коммунарке 

Вероника Полынина 55 минут назад
Бизнесмен Христов умер в госпитале в Коммунарке
Фото: mounb.ru
Российский бизнесмен, основатель компании «Сусуманзолото» Владимир Христов умер в возрасте 71 года. Об этом сообщает издание «Весьма».
Бизнесмен из списка Forbes скончался в коронавирусном госпитале в московской Коммунарке. Причиной смерти стали осложнения от COVID-19.
Смерть Христова подтвердил изданию «Магаданская правда» генеральный директор «Сусуманзолото» Александр Чугунов.
«Сусуманзолото» — одна из крупнейших золотодобывающих компаний Магаданской области. По итогам 2019 года компания добыла около 6 тонн золота.
В 2020 году Христов занял 192-е место в списке 200 богатейших людей России по версии журнала Forbes. Издание оценило его активы в 500 млн долларов.
Ранее «Рамблер» писал, что 23 декабря на Занзибаре скоропостижно скончался сооснователь торговых сетей «Старик Хоттабыч», Modis и бывший совладелец OBI Игорь Сосин. Ему было 53 года, причиной смерти, по предварительной информации, стал сердечный приступ.
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Общество , Александр Чугунов , Игорь Сосин , Forbes
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