Бизнесмен Христов умер в госпитале в Коммунарке 

Российский бизнесмен, основатель компании «Сусуманзолото» Владимир Христов умер в возрасте 71 года. Об этом сообщает издание «Весьма».
Бизнесмен из списка Forbes скончался в коронавирусном госпитале в московской Коммунарке. Причиной смерти стали осложнения от COVID-19.
Смерть Христова подтвердил изданию «Магаданская правда» генеральный директор «Сусуманзолото» Александр Чугунов.
«Сусуманзолото» — одна из крупнейших золотодобывающих компаний Магаданской области. По итогам 2019 года компания добыла около 6 тонн золота.
В 2020 году Христов занял 192-е место в списке 200 богатейших людей России по версии журнала Forbes. Издание оценило его активы в 500 млн долларов.
Ранее «Рамблер» писал, что 23 декабря на Занзибаре скоропостижно скончался сооснователь торговых сетей «Старик Хоттабыч», Modis и бывший совладелец OBI Игорь Сосин. Ему было 53 года, причиной смерти, по предварительной информации, стал сердечный приступ.