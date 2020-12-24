Бизнесмен Христов умер в госпитале в Коммунарке 

Все новости на карте

Российский бизнесмен, основатель компании «Сусуманзолото» Владимир Христов умер в возрасте 71 года. Об этом сообщает издание «Весьма».

Бизнесмен из списка Forbes скончался в коронавирусном госпитале в московской Коммунарке. Причиной смерти стали осложнения от COVID-19.

«Сусуманзолото» — одна из крупнейших золотодобывающих компаний Магаданской области. По итогам 2019 года компания добыла около 6 тонн золота.

В 2020 году Христов занял 192-е место в списке 200 богатейших людей России по версии журнала Forbes. Издание оценило его активы в 500 млн долларов.