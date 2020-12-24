Российские власти должны добиваться видимого улучшения жизни граждан и не списывать имеющиеся ошибки и сбои на трудности пандемии, заявил президент России Владимир Путин . Его слова передает ТАСС.

Глава государства потребовал от чиновников действовать максимально собранно и ответственно. Необходимо как можно быстрее переходить от антикризисных действий и мер к стратегической повестке дня, заявил Путин.

"Испытания, трудности всегда открывают и новые возможности", — отметил глава государства.

Он также добавил, что люди ждут перемен к лучшему, и оценивают деятельность правительства и власти в целом по тому, что происходит в повседневной жизни.