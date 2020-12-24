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Москва

Путин потребовал от чиновников не списывать ошибки на трудности пандемии 

Газета.Ru и ещё 3 41 минуту назад
Российские власти должны добиваться видимого улучшения жизни граждан и не списывать имеющиеся ошибки и сбои на трудности пандемии, заявил президент России Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.
Глава государства потребовал от чиновников действовать максимально собранно и ответственно. Необходимо как можно быстрее переходить от антикризисных действий и мер к стратегической повестке дня, заявил Путин.

"Испытания, трудности всегда открывают и новые возможности", — отметил глава государства.

Он также добавил, что люди ждут перемен к лучшему, и оценивают деятельность правительства и власти в целом по тому, что происходит в повседневной жизни.
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Политика , Видео , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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