Пока вы не уснули: РФ накажет Украину за арест самолетов 

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Журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёпке призвал Германию готовиться к «похоронам» газопровода «Северный поток — 2» после прихода к власти в США демократа Джозефа Байдена.

Сотрудники ФСБ и полицейские задержали аудитора Счетной палаты РФ , экс-главу Ивановской области Михаила Меня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Власти Украины своим арестом российских самолётов за полёты в Крым бездумно провоцируют Москву к аресту многочисленных объектов имущества украинских чиновников и крупного бизнеса.

Сенаторы рассмотрели вопрос об использовании Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ. Постановление палаты регионов, одобряющее запрос главы государства на вводом наших миротворцев в зону нагорно-карабахского конфликта, поддержано представителями верхней палаты парламента единогласно.

Падение рубля разогнало инфляцию и привело к росту цен. Россияне в полной мере смогут ощутить последствия только в будущем году. Об этом заявили опрошенные NEWS.ru экономисты.

Премьер-министр России Михаил Мишустин покинул официальное мероприятие до его окончания из-за звонка президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Супруга нападающего футбольного клуба «Зенит» Артёма Дзюбы намерена подать на развод после появления в Сети интимного видео, главным героем которого стал её муж. По словам друзей женщины, Кристина Дзюба затаила обиду на форварда «сине-бело-голубых».

Размещение в Грузии американской военной базы является, возможно, главной целью нынешнего визита в Тбилиси госсекретаря США Майка Помпео. И хотя официального подтверждения этой версии пока нет, именно в этом контексте местные СМИ обсуждают появление высокого гостя из Вашингтона.

На российскую национальную валюту сейчас оказывают влияние нестабильность ситуации в США, рост заболеваемости коронавирусом и падение цены на нефть, однако эксперты видят потенциал роста курса рубля и прогнозируют его укрепление.

Президент России Владимир Путин назвал 48-часовое тестирование на коронавирус слишком долгим. Свое недовольство глава государства высказал в ходе совещания по ситуации с коронавирусом.