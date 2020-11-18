Сенаторы рассмотрели вопрос об использовании Вооруженных Сил РФ за пределами территории Российской Федерации.

Постановление палаты регионов, одобряющее запрос главы государства на вводом наших миротворцев в зону нагорно-карабахского конфликта, поддержано представителями верхней палаты российского парламента единогласно.

Полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев напомнил, что 9 ноября 2020 года было принято совместное заявление президента Азербайджана , премьер-министра Армении и президента России о прекращении 10 ноября с 00 часов 00 минут по московском времени огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. В целях соблюдения договоренностей и других враждебных действий с азербайджанской и армянской сторон. во избежание гибели населения и причинения существенного ущерба гражданским объектам, Владимир Путин принял решение о незамедлительном направлении контингента российских миротворцев в Нагорный Карабах.

В соответствии с Конституцией РФ, глава государства должен получить согласие на такое решение от Совета Федерации, так как наши миротворцы (их численность составит около двух тысяч военных) останутся в Нагорном Карабахе как минимум на пять лет. Запрос Влдаимира Путина был одобрен сенаторами единогласно.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила. что 17 ноября Владимир Путин дал обширные пояснения сложившейся ситуации, — в частности, тому, почему возникла необходимость оперативного ввода миротворческих сил в Нагорный Карабах (первые самолеты прибыли туда уже 10 ноября). Она подчеркнула, что такой шаг «сыграл ключевую роль в остановке кровопролития, принес мир на многострадальную землю. „Сегодня наши миротворцы выполняют там и гуманитарную миссию— обеспечивают возвращение беженцев на свои родные места, помогают в оказании медицинской помощи. И мы видим, как положительно реагируют на это люди“, — заявила Валентина Матвиенко.

В ночь на 10 ноября Москва, Баку и Ереван подписали трёхстороннее соглашение о прекращении огня. В нём сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Также было решено ввести в Карабах российских миротворцев.