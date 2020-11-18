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Совет Федерации одобрил использование российских миротворцев в Нагорном Карабахе 

Парламентская газета 55 минут назад
Сенаторы рассмотрели вопрос об использовании Вооруженных Сил РФ за пределами территории Российской Федерации.
Постановление палаты регионов, одобряющее запрос главы государства на вводом наших миротворцев в зону нагорно-карабахского конфликта, поддержано представителями верхней палаты российского парламента единогласно.
Полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев напомнил, что 9 ноября 2020 года было принято совместное заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России о прекращении 10 ноября с 00 часов 00 минут по московском времени огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. В целях соблюдения договоренностей и других враждебных действий с азербайджанской и армянской сторон. во избежание гибели населения и причинения существенного ущерба гражданским объектам, Владимир Путин принял решение о незамедлительном направлении контингента российских миротворцев в Нагорный Карабах.
В соответствии с Конституцией РФ, глава государства должен получить согласие на такое решение от Совета Федерации, так как наши миротворцы (их численность составит около двух тысяч военных) останутся в Нагорном Карабахе как минимум на пять лет. Запрос Влдаимира Путина был одобрен сенаторами единогласно.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила. что 17 ноября Владимир Путин дал обширные пояснения сложившейся ситуации, — в частности, тому, почему возникла необходимость оперативного ввода миротворческих сил в Нагорный Карабах (первые самолеты прибыли туда уже 10 ноября). Она подчеркнула, что такой шаг «сыграл ключевую роль в остановке кровопролития, принес мир на многострадальную землю. „Сегодня наши миротворцы выполняют там и гуманитарную миссию— обеспечивают возвращение беженцев на свои родные места, помогают в оказании медицинской помощи. И мы видим, как положительно реагируют на это люди“, — заявила Валентина Матвиенко.
В ночь на 10 ноября Москва, Баку и Ереван подписали трёхстороннее соглашение о прекращении огня. В нём сказано, что азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Также было решено ввести в Карабах российских миротворцев.
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Комментарии 111
Армия , Видео , Политика , Валентина Матвиенко , Артур Муравьев , Владимир Путин , Совет Федерации
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